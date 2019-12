Defiende líder del Senado de EU a Trump

Washington.- El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, pidió a la Cámara alta que mantenga en el poder al Presidente Donald Trump, luego de que la Cámara de Representantes aprobara llevar al Mandatario a juicio político.

"Una facción política en la Cámara baja ha sucumbido a la rabia partidista '', dijo McConnell, un día después de que la Cámara controlada por los demócratas votó para destituir a Trump, a pesar de que los republicanos votaron unánimemente contra el proceso

"El Senado debe corregir esto. Debemos estar a la altura de la ocasión", apuntó.

Parece que el Senado mantendrá a Trump en el cargo con un abrumador apoyo republicano en un juicio que probablemente comenzará en enero.

Junto con la solidaridad de los republicanos de la Cámara el miércoles, eso subraya un cambio notable de hace cuatro años, cuando muchos legisladores republicanos no querían tener nada que ver con la campaña de Trump.

Trump se jactó de la unidad del Partido Republicano durante la votación de juicio político.

"Nunca se ha visto en el Partido republicano, cero votos negativos. Cero", dijo el jueves. "Eso no ha sucedido casi nunca porque los republicanos no son necesariamente conocidos por eso".

Sin embargo, no está claro cuál será el impacto político en los candidatos republicanos.

El representante Francis Rooney, republicano de Florida, fue atacado otoño cuando dijo que estaba abierto a considerar la destitución, y anunció su retiro del Congreso al día siguiente. Terminó uniéndose a sus colegas para oponerse al juicio político el miércoles y dijo que esa votación alineó aún más a su partido con Trump.

"Y ese no es necesariamente el Partido Republicano del que he sido parte y del que he financiado durante muchos años '', dijo. "Esta es una era diferente para los republicanos, y no sé a dónde irá ''.