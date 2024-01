Defiende Papa bendiciones a parejas homosexuales

Ciudad del Vaticano.- Aquellas personas que critican la decisión de bendecir a parejas del mismo sexo han sacado "malas conclusiones" y no la entienden, afirmó el papa Francisco en una entrevista el domingo con el canal italiano Nove.

Francisco se manifestó por primera vez en público sobre la polémica declaración 'Fiducia supplicans', aprobada en diciembre por el Vaticano, que da autorización a los sacerdotes a bendecir a parejas "en situaciones irregulares" u homosexuales. "En la mayoría de los casos, cuando las decisiones no se aceptan, es porque no se entienden", dijo el papa.

Acerca de la opinión de la sociedad respecto a la decisión de la Iglesia católica, aclaró: "El peligro es que algo no me guste y lo guarde en el corazón; entonces me resisto y saco malas conclusiones". "Esto sucedió con estas últimas decisiones de bendición para todos", explicó.

En el mismo contexto, el pontífice detalló que Dios bendice "a todos" y luego deben "ver cuál es el camino que el Señor les propone". "Pero debemos tomarlos de la mano y ayudarlos a recorrer ese camino, no condenarlos desde el principio. Y esta es la labor pastoral de la Iglesia", sostuvo, agregando que los sacerdotes deben "perdonar a todos".

La declaración, aprobada por el papa Francisco en diciembre, ha provocado en las últimas semanas una ola de indignación entre varios obispos católicos de países africanos y otras regiones del mundo.