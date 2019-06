Defiende Trump aranceles para negociar

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los aranceles como una herramienta de negociación y aseguró que hay una parte del acuerdo migratorio con México que aún no ha sido revelado.

"Estoy muy contento con el trato que hice, si México produce (creo que lo harán). ¡La mayor parte del trato con México aún no se ha revelado!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

"Cuando eres la gran 'alcancía' con la que otros países han estado robando durante años (a un nivel que no puede creerse), las tarifas son una gran herramienta de negociación, gran productor de ingresos, y lo más importante, es una poderosa manera para hacer que las empresas regresen a EU", agregó.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, rechazó que haya una parte oculta del acuerdo logrado con EU para evitar aranceles a bienes nacionales.

Asimismo, aseveró que el acuerdo logrado es migratorio y no incluye temas comerciales.

Ebrard comentó que, a lo que se refiere Trump, quien ha insistido en el tema de una parte oculta en la negociación que tendría que ser aprobada por el Senado mexicano, es que si las medidas acordadas no funcionan tendría que buscar la creación de un sistema regional de asilo, propuesta que debería presentarse al Congreso.