Deja 8 muertos tiroteo en Indianápolis

Un hombre armado mató a ocho personas e hirió a varias más antes de aparentemente quitarse la vida durante un ataque nocturno en unas instalaciones de FedEx cerca del aeropuerto de Indianápolis, informó la Policía este viernes, en el más reciente de una racha de tiroteos colectivos en Estados Unidos tras una calma relativa durante la pandemia.

Al menos cinco personas fueron hospitalizadas tras el tiroteo del jueves por la noche, una de las cuales una tenía un pronóstico grave, informó la vocera de la Policía de la ciudad, Genae Cook. Otros dos heridos recibieron el alta tras ser atendidos en la escena de la balacera, añadió Cook.

FedEx dijo que entre los muertos había personas que trabajaban para la empresa.

Un testigo dijo que estaba trabajando dentro del edificio cuando escuchó varios disparos en sucesión rápida.

"Vi salir a un hombre con un rifle en la mano y empezando a disparar y gritando cosas que no pude entender", dijo Levi Miller a la estación WTHR-TV. "Lo que acabé haciendo fue agacharme para asegurarme de que no me viera, porque pensé que me vería y que me dispararía".