Deja latina campaña de Joe Biden

Washington.- La latina de mayor rango de la campaña presidencial de Joe Biden renunció a su cargo frustrada por la poca consideración de sus aportes y por las posiciones del candidato respecto a la migración, según informó el medio Politico.

Vanessa Cárdenas, una activista que se incorporó a la campaña de Biden en abril, encargada del votante latino, afroamericano y femenino, anunció a través de Twitter que ya no trabajaba en pro del ex vicepresidente, aunque no detalló los motivos.

Sin embargo, dos fuentes consultadas por Politico indicaron que Cárdenas sentía que la campaña no seguía sus consejos respecto a política migratoria y hacia la comunidad hispana.

"La campaña está tan sólo hiperconcentrada en los blancos de Iowa y los afroamericanos y le da menos valor a su aproximación a los latinos", dijo una de las fuentes consultadas por este medio especializado en información política.

"(Cárdenas) seguía golpeando su cabeza contra la pared tratando de que se tomaran a la comunidad (latina) más en serio. Y Biden realmente no cambiará en lo que respecta a la forma en la que habla de migración. Fue demasiado".

Biden ha sido objeto de numerosas críticas por parte de sus rivales por el elevado número de deportaciones de inmigrantes durante el Gobierno de Barack Obama, del que fue vicepresidente.

De hecho, la semana pasada el candidato se enfrentó durante un acto en Carolina del Sur a un activista del movimiento Cosecha que le instó a comprometerse a detener las deportaciones.

Además de rechazar ese compromiso, Biden cortó la discusión invitando al activista a "votar por Trump".