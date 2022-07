Deja 'varios muertos' tiroteo en Copenhague

Copenhague, Dinamarca.- Un tiroteo en un centro comercial de Copenhague, capital de Dinamarca, este domingo dejó varias personas muertas y heridas, dijo la Policía.

El sospechoso, que está bajo custodia, es un danés de 22 años que fue detenido cerca del centro comercial Fields, dijo el inspector de Policía Søren Thomassen, jefe de la unidad de operaciones policiales de Copenhague.

"Sabemos que hay varios muertos" y "varios heridos", dijo Thomassen en una conferencia de prensa, sin precisar el número exacto de víctimas.

Agregó que no se puede descartar que sea un acto de terrorismo.

"No tenemos información de que otros estén involucrados. Esto es lo que sabemos ahora", agregó.

El centro comercial está en las afueras de Copenhague, justo enfrente de una línea de Metro que conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto internacional.

Una carretera importante también pasa junto a Fields, que se inauguró en 2004 y es el segundo mayor del país.

Un concierto del ex miembro de la banda One Direction, Harry Styles, estaba programado para las 20:00 horas locales en la Royal Arena, que está cerca del área. No estaba claro si el concierto se llevará a cabo.

Las imágenes del lugar donde se produjo el incidente mostraban a la gente corriendo fuera del centro comercial, la cadena danesa TV2 publicó una foto de un hombre siendo puesto en una camilla.

Los testigos dijeron que la gente lloraba y se escondía en las tiendas.

Laurits Hermansen declaró a la emisora danesa DR que estaba en una tienda de ropa del centro comercial con su familia cuando oyó "tres o cuatro explosiones. Explosiones muy fuertes. Parecía que los disparos se hacían justo al lado de la tienda".

Había gran presencia de agentes de Policía fuertemente armados, con varios vehículos del cuerpo de bomberos también estacionados afuera del centro comercial.