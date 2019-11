Dejan Bolivia hijos de Evo; van a Argentina

La Paz, Bolivia.- El Ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, informó que los hijos del ex Presidente Evo Morales, Evaliz y Álvaro, salieron del país con destino a Argentina.

"Por instrucciones de la señora Presidenta (interina) Jeanine Ánez dimos todas las seguridades a los hijos de Evo Morales para salir del país, esta madrugada abordaron un avión de Latam. Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres'', escribió Murillo en su cuenta de Twitter.

Fuentes de la Cancillería de Argentina informaron a The Associated Press que los hijos de Morales viajan a Buenos Aires y se quedarán en esa ciudad, pero sin recibir ningún asilo político.

Morales, quien se asiló en México tras renunciar el 10 de noviembre en medio de las protestas que siguieron a las cuestionadas elecciones del 20 de octubre, dijo en la misma red social que se generaron acusaciones contra su hija Evaliz.

"Es una muestra más de la mentira y las difamaciones a las que acude el régimen de facto. Exijo que presenten una prueba del supuesto 'enriquecimiento ilícito' ¡Que más inventarán para intentar defenestrarnos!'', escribió.

La víspera, un grupo de abogados --liderado por Eduardo León-- señalaron que "hay millonarias cantidades de dinero que se ha apropiado la hija de Morales" y por eso tiene que ser investigada y procesada, señalaron.

La hija del ex Mandatario estaba refugiada en la Embajada de México desde el 11 de noviembre, a la espera del salvoconducto del asilo en ese país, donde se encuentra su padre. Sin embargo, la Canciller de Bolivia, Karen Longaric, informó que había retirado su pedido de asilo.

"Tendrá sus razones. El Gobierno de Bolivia no está ejerciendo persecución sobre ningún político", expresó la Canciller.