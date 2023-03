Dejó AMLO vía libre a cárteles, replica Barr

Washington DC, Estados Unidos.- La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar vía libre a los cárteles mexicanos para traficar drogas a Estados Unidos con la idea que esto traerá una disminución de los índices de violencia en México ha fracasado, aseguró hoy el ex procurador general de EU, William Barr.

En una contrarréplica al canciller Marcelo Ebrard quien había criticado una propuesta de Barr del 3 de marzo para usar la fuerza militar estadounidense para lidiar con los cárteles de la drogas, el ex procurador aseguró como fracasada la política antidrogas del actual gobierno mexicano del presidente López Obrador.

"El plan de AMLO es el siguiente: 'Si a los carteles se les deja libres para traficar drogas a EU, estos serán más pacíficos dentro de México'. Esta política ha fracasado", dijo Barr en una carta al diario The Wall Street Journal criticando duramente la réplica del secretario de Relaciones Exteriores publicada el 10 de marzo.

Sin abordar el hecho que en 2020 como procurador general de EU solicitó a una Corte Federal desestimar cargos por narcotráfico contra el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, Barr criticó a Ebrard asegurando que los narcotraficantes tienen un poder de corrupción a todos los niveles en México.

"El Sr. Ebrard ignora los obstáculos para el progreso real. Primero, el control de los cárteles sobre México es tan fuerte que el país carece de la capacidad de liberarse de su dominación. Esta impotencia se debe en gran parte al éxito de los cárteles en corromper al gobierno de México en todos los niveles", dijo Barr.

"En segundo lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene interés en confrontar seriamente a los cárteles y no permitirá que EU lo haga", aseguró el ex procurador de EU en su contrarréplica de hoy.

Ante las amenazas de uso de la fuerza, el canciller Ebrard dijo en su carta al Wall Street Journal que México defendería su soberanía y que el gobierno de López Obrador sí estaba colaborando en seguridad bajo el nuevo "Entendimiento Bicentenario" con la actual administración del presidente Joe Biden.

"La carta del Sr. Ebrard refleja las ofuscaciones clásicas de AMLO", resumió Barr en su contrarréplica.

"El gobierno mexicano es el que permite que florezcan los cárteles. Los esfuerzos para reducir la demanda (de drogas) pueden ayudar a largo plazo, pero no reemplazan los pasos decisivos ahora para reducir las matanzas hoy", comentó Barr sobre la insistencia mexicana de enfocarse en la demanda estadounidense.

Con más de 106 mil muertos por sobredosis de drogas en 2021 en EU, buena parte de ellos debido al consumo del opioide sintético conocido como fentanilo que llega por la frontera con México, Barr apuntó que la demanda estadounidense no explicaba la crisis de violencia que enfrenta México actualmente.

A decir del ex procurador Barr en su respuesta a Ebrard, la demanda de drogas en EU no explica el porqué en México existe la penetración del crimen organizado ligado al narcotráfico, pues de lo contrario el otro vecino geográfico de EU al Norte, Canadá, también hubiera experimentado altos niveles de criminalidad.