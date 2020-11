Dejó OMS que China se hiciera cargo de investigación sobre origen del virus

The New York Times

En un frío fin de semana a mediados de febrero, cuando el mundo aún albergaba la esperanza de que el coronavirus pudiera ser contenido, un equipo de la Organización Mundial de la Salud llegó a Beijing para estudiar el brote e investigar una pregunta crítica: ¿cómo pasó el virus de los animales a los humanos?

En ese momento, solo hubo tres muertes confirmadas por Covid-19 fuera de China, y los científicos esperaban que encontrar una fuente animal para el virus revelaría pistas sobre cómo detenerlo, tratarlo y prevenir brotes similares.

"Si no conocemos la fuente, entonces seremos igualmente vulnerables en el futuro a un brote similar", dijo esa semana el doctor Michael Ryan, director de emergencias de la OMS.

Lo que los miembros del equipo no sabían era que no se les permitiría investigar la fuente en absoluto. A pesar de los pronunciamientos del doctor Ryan, y en contra del consejo de su comité de emergencia, el liderazgo de la organización había negociado discretamente términos que dejaron al margen a sus propios expertos. No cuestionarían la respuesta inicial de China, ni siquiera visitarían el mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, donde parecía haberse originado el brote.

Nueve meses y más de 1.1 millones de muertes después, todavía no hay una investigación transparente e independiente sobre la fuente del virus. China ha impedido el esfuerzo, mientras que los líderes de la OMS, frustrados en privado, han cedido en gran medida al control de China, incluso cuando la administración Trump enfureció por ello.

La organización de salud difundió información engañosa y contradictoria sobre el riesgo de propagación por portadores asintomáticos. Sus expertos tardaron en aceptar que el virus podía transmitirse por el aire. Los altos funcionarios de salud alentaron a viajar como de costumbre, consejos que se basaban en la política y la economía, no en la ciencia.

Los defensores más acérrimos de la OMS señalan que, por la naturaleza de su constitución, está en deuda con los países que la financian. Y no es el único organismo internacional que se somete al poder de China.

Ahora, mientras una nueva ola de Covid-19 envuelve a Europa y a Estados Unidos, la organización se encuentra en medio de un enfrentamiento geopolítico entre las dos mayores potencias del mundo, Estados Unidos y China.

Los líderes autoritarios de China quieren restringir la organización; El presidente Trump, quien retiró formalmente a Estados Unidos del organismo en julio, parece decidido a destruirlo; y los líderes europeos luchan por reformarlo y empoderarlo.