Demanda sobrina a Trump por fraude en herencia

Washington.- Mary Trump, sobrina de Donald Trump, demandó al Presidente de Estados Unidos este jueves, acusándolo junto con otros miembros de la familia de negarle decenas de millones de dólares de una herencia.

La acción presentada en una corte estatal de Nueva York en Manhattan contra Donald Trump; la hermana de éste, Maryanne Trump Barry, y el patrimonio de Robert Trump, hermano del Presidente que murió en agosto, acusa a los demandados de fraude y conspiración.

Jay Sekulow, abogado de Trump, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un abogado que representó a Robert Trump tampoco contestó una solicitud similar. Trump Barry, en tanto, no pudo ser localizada para referirse al tema.

La denuncia describe algunas de las acusaciones que hizo Mary Trump en su reciente libro "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man".

Mary Trump acusó al Presidente y a los otros involucrados en la acción legal de "presionarla" mientras maniobraban para tomar el control de la propiedad de su abuelo Fred Trump, el padre de Donald Trump, quien murió en 1999.

"El fraude no era solo un negocio familiar, era una forma de vida", según la denuncia.

En una declaración proporcionada por su abogado, Mary Trump señaló traición de los acusados.

"Me traicionaron al trabajar juntos en secreto para robarme, al decirme mentira tras mentira sobre el valor de lo que había heredado y al engañarme para que diera todo por una fracción de su valor real".