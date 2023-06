Demanda Trump a escritora que lo acusó de violación

Agencia Reforma

Washigton.- Donald Trump demandó a la escritora E. Jean Carroll por difamación, alegando que ella lo acusó falsamente de violación y por lo que el ex Presidente de Estados Unidos debe pagar 5 millones de dólares en daños.

Los abogados Alina Habba y Michael T. Madaio, que representan al candidato republicano a la Presidencia, presentaron documentos el martes por la noche para decir que la escritora E. Jean Carroll debería pagarle a Trump daños compensatorios y punitivos no especificados y retractarse de sus declaraciones perjudiciales.

La reconvención de Trump contra Carroll en la corte federal de Manhattan se produce después de que un jurado descubriera en mayo que abusó sexualmente y difamó, pero no violó a Carroll, ex columnista de consejos de la revista Elle.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, dijo en un comunicado que la demanda de Trump "no era más que su último esfuerzo para retrasar la rendición de cuentas" por el veredicto del jurado.

"Donald Trump vuelve a argumentar, contrariamente a la lógica y los hechos, que fue exonerado por un jurado que determinó que abusó sexualmente de E. Jean Carroll", señaló Kaplan.

Los abogados de Trump no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La presentación de Trump indica que es poco probable que su lucha legal en múltiples frentes con Carroll termine pronto, ya que ambas partes intercambian acusaciones y negaciones en los medios.

Carroll enmendó la primera de sus dos demandas contra Trump y buscó 10 millones de dólares adicionales en daños y perjuicios en mayo, citando sus negaciones durante una aparición en CNN el día después del veredicto.

El jurado concluyó después de un juicio de dos semanas que Trump abusó sexualmente de Carroll en el vestidor de una tienda departamental de lujo en la primavera de 1996. También encontró que la difamó en los comentarios que hizo negando el ataque en una declaración en octubre pasado y en una declaración el mismo mes.

Pero el jurado rechazó las afirmaciones de Carroll, hechas por primera vez en unas memorias de 2019 de que Trump la violó en el camerino de Bergdorf Goodman.

En el juicio, Carroll testificó que la violación ocurrió después de un encuentro casual en la tienda del centro con Trump lleno de frivolidad y coqueteos que se convirtió en un asalto violento cuando ambos se burlaban mutuamente para probarse una pieza de lencería que Trump buscaba para un amigo.

Trump siempre ha negado haber violado a Carroll o haberla conocido. Dijo que el encuentro de la tienda por departamentos nunca sucedió.

En su contrademanda, los abogados de Trump citaron comentarios que Carroll hizo en una entrevista de CNN después del veredicto de May, diciendo que cuando se le preguntó sobre el hallazgo del jurado de que no fue violada, Carroll respondió: "Oh, sí, lo hizo, oh, sí lo hizo".

La presentación de Trump en esa misma demanda el martes cita las declaraciones de Carroll en CNN después del veredicto.