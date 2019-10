Demanda WhatsApp a firma de Pegasus

Ciudad de México.- Facebook demandó el martes a la firma israelí de cibervigilancia NSO Group, responsables del software Pegasus, alegando que hackeó a los usuarios de la plataforma de mensajería WhatsApp a principios de este año.

El ataque se centró en periodistas, diplomáticos, activistas de derechos humanos, altos funcionarios del gobierno y otros, dijo Facebook en una presentación ante un tribunal federal de Estados Unidos.

La demanda señala que entre los países afectados se encuentra México y refiere a un artículo periodístico sobre los intentos de hackear a la periodista Griselda Triana, esposa del periodista sinaloense Javier Valdés, asesinado en 2017.

"Esto debería servir como una llamada de atención para las empresas de tecnología, los gobiernos y todos los usuarios de Internet", escribió el CEO de WhatsApp, Will Cathcart, en un artículo para The Washington Post.

"Se están abusando de las herramientas que permiten la vigilancia de nuestras vidas privadas, y la proliferación de esta tecnología en manos de empresas y gobiernos irresponsables nos pone a todos en riesgo", agregó.

De acuerdo con la demanda, la firma utilizó una vulnerabilidad en WhatsApp para obtener información alrededor de mayor de 2019 de personas de interés en Chipre, Israel, Brasil, Indonesia, Suiza y Holanda.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, el programa Pegasus fue utilizado durante la Administración de Enrique Peña Nieto para espiar a periodistas y activistas en México.