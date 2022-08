Desaparece totalmente tribu en Brasil tras muerte de hombre

Río de Janeiro, Brasil.- Cuando los funcionarios de la agencia de protección indígena de Brasil se acercaron a la cabaña en medio de la selva amazónica, sus temores se confirmaron: estaban presenciando la primera desaparición registrada de una tribu no contactada en la historia del país.

Había muerto el hombre tendido en la hamaca, el último miembro de su tribu, y con él toda una cultura y respuestas a mil preguntas.

Incluso su nombre era un misterio. Sólo se le conocía como "el Hombre del Hoyo" debido a las decenas de hoyos que había cavado a lo largo de los años en su territorio. Su edad, también, sólo podía ser adivinada. Parecía tener unos 60 años, dijeron las autoridades.

Fue un hito triste para un país que en los últimos años ha visto debilitadas y socavadas las protecciones para los grupos indígenas por la Administración de Jair Bolsonaro que ha priorizado el desarrollo de la Amazonia sobre la conservación.

Funcionarios de la agencia de protección indígena de Brasil, Funai, encontraron el cuerpo del hombre el 23 de agosto durante un recorrido en el Territorio Indígena Tanaru, en el estado de Rondônia, fronterizo con Bolivia.

La muerte probablemente fue el resultado de causas naturales, dijo el ente en un comunicado emitido el sábado.

La agencia llevó expertos criminales para examinar el sitio y luego envió el cuerpo del hombre a la capital, Brasilia, para una autopsia.

Un funcionario de Funai que no estaba autorizado a hablar oficialmente indicó que el ente también realizará pruebas de ADN y después devolverá el cuerpo al bosque para ser enterrado.

El cuerpo del hombre estaba cubierto de plumas, según Marcelo dos Santos, un experto indígena, que vio una foto de los restos.

"¿Estaba esperando su muerte?", cuestionó Santos.

"Quién sabe. Nunca hubo comunicación, ni siquiera con otra etnia, para saber más de él. Así que no podemos estar seguros de la razón".

Las tribus no contactadas son grupos que viven sin un contacto sostenido con el mundo exterior.

Si bien esta es la primera desaparición registrada de una tribu no contactada, los expertos dicen que lo más probable es que otras se hayan extinguido sin haber sido documentados.

Funai ha reportado evidencia de al menos 114 grupos aislados en Brasil, pero sólo se ha confirmado la existencia de 28. Como resultado, las 86 tribus restantes no se benefician de ninguna protección gubernamental.

La agencia es responsable de monitorear la actividad indígena y proteger las tierras habitadas del desarrollo. Sin embargo, Bolsonaro ha defendido a las industrias que impulsan la destrucción de la Amazonia, lo que ha llevado a niveles récord de deforestación.

El líder brasileño relajó las regulaciones para expandir la tala, la ganadería y la minería en la Amazonia y redujo las protecciones para los grupos indígenas y las tierras de conservación. También ha recortado fondos federales y personal, debilitando las dependencias que hacen cumplir las leyes indígenas y ambientales.

"Muchas de estas etnias se extinguen sin que el Estado ni la sociedad se den cuenta de su extinción, lo cual es muy grave", dijo Guilherme Martins, experto indígena de la Funai.

"Mientras la dirección de la Funai no los confirme oficialmente, no protegerá sus tierras, no establecerá una base y no demarcará sus tierras".

ANTECEDENTES VIOLENTOS

En Rondônia, el único habitante del área de unas 8 mil hectáreas vivió en completo aislamiento durante al menos 26 años después de que el resto de su grupo fuera asesinado por ganaderos que avanzaban en la frontera agrícola.

Santos recopiló relatos de residentes locales que confirmaron que hubo al menos dos ataques contra el grupo indígena, uno en el que recibieron azúcar envenenada (sin fecha clara) y otro a principios de la década de 1990, cuando los pocos miembros restantes, aproximadamente seis personas, fueron casi todos baleados.

"Lo que le pasó a su gente fue un genocidio", dijo.

"Esto demuestra que estamos fallando como sociedad".

Hay algunos relatos de contacto entre la tribu del hombre y los agricultores que se apoderaron de la tierra a partir de la década de 1970, pero la Funai se puso en contacto directo con el último hombre sobreviviente recién en 1996.

Santos, quien dirigió la expedición de la Funai que se encontró con el hombre, dijo que lo encontraron escondido en su choza.

"Recorrimos la región para encontrar su casa donde se refugiaba", contó.

"Tratamos de entablar una conversación y le ofrecimos maíz y flechas, pero estaba aterrorizado y muy agresivo. A partir de ese momento, teníamos que respetar su aislamiento".

Un año después, la Funai restringió el acceso al territorio para evitar la incursión de madereros y ganaderos. El decreto de protección permanece vigente hasta 2025.

Incluso con las protecciones vigentes, el territorio sufrió una deforestación generalizada hasta hace unos 13 años.

Los ataques contra el último sobreviviente también continuaron, incluido uno por hombres armados en 2009, según informes de noticias locales.

"Mientras conducías hacia el territorio Tanaru donde vivía el hombre, lo que me llamó la atención fue lo completamente desprovisto de árboles que estaba, con enormes áreas de cría de ganado", mencionó Fiona Watson, directora de investigación de Survival International, una organización de derechos humanos con sede en Londres.

Watson acompañó a los agentes de Funai en una expedición en 2005 para confirmar que el hombre aún estaba vivo y monitorear el área en busca de signos de actividad ilegal.

"Para mí, él era este símbolo de resistencia y resiliencia: ser capaz de sobrevivir por sí mismo, no hablar con nadie y evitar todo contacto, tal vez por dolor o determinación", sostuvo Watson.