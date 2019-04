Desarrollan branquias para que los humanos puedan respirar bajo el agua

¿Quién no ama nadar? Bueno, seguramente sí existen personas que no les guste o le tengan miedo al agua y no los culpamos. El entorno acuático puede ser un poco estresante, pues estar sin oxígeno la mayor parte del tiempo es complicado.





No sabemos si ya te has puesto a pensar en que el calentamiento global está logrando acabar con los glaciares y muchas zonas congeladas del mundo, lo que ha provocado el aumento del nivel de los océanos, así que solo basta un poco de lógica para comprender que pronto tendremos que entrar en contacto con el agua de manera (casi) obligatoria.





De hecho, los científicos ya trabajan en un proyecto que permite a las personas volverse ¡un anfibio! Pero no se trata de un superpoder, los investigadores recurrieron a impresoras 3D que puedan crear branquias para que la gente pase más tiempo sumergida en el agua.





El dispositivo que resultó de este experimento fue bautizado como ‘Amphibio’ y consta de un chaleco y una máscara, ambos elementos fueron hechos con un material ‘superhidrófobo’ que se coloca en el rostro y ayuda a tomar del agua el oxígeno necesario para nuestros pulmones, al mismo tiempo que libera dióxido de carbono.





Este proceso es idéntico al que los animales acuáticos realizan para sobrevivir, cuyo diseñador es el científico de materiales Jun Kamei, del Royal College of Art, en el Reino Unido, quien trabajó para ello junto al RCA-IIS Tokyo Design Lab. En un comunicado de prensa, el experto aseguró que su invento ayudará a las personas que pasan mucho tiempo en el agua.





Por ahora solo se han realizado pruebas en escenarios pequeños, pero el próximo paso será intentarlo a gran escala.





La ciencia advierte que son necesarios al menos 32 metros cuadrados de superficie acuática para cumplir con la demanda de oxígeno de un ser humano, así que el proyecto espera ser funcional en un área de tales dimensiones.





Por su parte, Kamei declaró:





"En un futuro cercano esto podría ayudar a permanecer bajo el agua por más tiempo que en el buceo, y con menos equipamiento”.





¿Te imaginas? Ya no tendrías que cargar un enorme tanque de oxígeno para poder explorar la profundidad de las aguas y los misteriosos rincones que tiene el mar.





Fuente: www.lanetanoticias.com.mx