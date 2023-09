Desatan pánico con menú sangriento

Orlando—¿Qué podía hacer distinto el Halloween Horror Nights en su temporada 2023? ¿Cómo sorprender a millones de seguidores mundiales de este evento que ya es tradición en los parques de Universal Studios desde 1991?

La respuesta está en una visita a la edición 32 en este destino (y a partir del 7 de septiembre en Universal Studios Hollywood, en Los Ángeles), donde las 10 casas embrujadas montadas no sólo asustan, también causan asombro y emociones encontradas, dado que algunas están inspiradas en videojuegos, películas, series o franquicias de éxito global (The Last of Us, The Exorcist: Believer, Chucky: Ultimate Kill Count y Stranger Things 4).

Otras, son un ejemplo de creatividad original (como "The Darkest Deal", "Dueling Dragons: Choose Thy Fate" y "Bloodmoon: Dark Offerings"), y el resto, clásicos que no pasan de moda por su poderoso arraigo en la cultura pop ("Universal Monsters: Unsmaked", "Dr. Oddfellow: Twisted Origins", "YETI: Campground Kills").

"The Last of Us", como lo dijeron en la presentación a medios sus creadores, Neil Druckmann y Mike Aiello, hace revivir lo que se ha visto en la serie de HBO MAX, estelarizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Uno camina entre un ruinoso Pittsburgh, una zona de cuarentena debido a un virus fúngico que convierte a los seres humanos en salvajes criaturas.

"The Exorcist: Believer" es un estreno que se da antes de la llegada a los cines, el próximo 6 de octubre, del mundo de la película homónima, dirigida por David Gordon Green, realizador de las últimas cintas de la saga Halloween.

Impresionante es la visita a "The Darkest Deal", una espectacular puesta en escena en la que un grupo de actores encarnan a unos músicos de blues de Mississippi, en especial a uno (Pinestraw Spruce) quien a cambio de triunfar intercambia su alma a un oscuro personaje.

En la apertura de temporada de lo que los locales conocen como "HHN", Gente pudo atestiguar que miles de personas, entre ellos visitantes provenientes de toda América Latina, disfrutaron con entusiasmo las jornadas nocturnas.

El Huracán "Idalia", que causó estragos en algunas localidades de Florida, como Tampa, dio tregua a este esperado evento anual, que en otras ocasiones sí ha tenido que lidiar con fenómenos climatológicos, como el Huracán "Irma", que en 2017 afectó algunas escenografías especiales.

Fuera de algunos días lluviosos que llevaron al cierre de algunos juegos al aire libre (más no de los parques) en esta inauguración, la fiesta de terror pinta para imponer récord. Voceros de Universal Studios confirmaron que la visita de público de habla hispana ha aumentado.

Ahora, celebran contar con números de espectadores iguales a los de 2019, previo a la pandemia de Covid-19 que obligó a las empresas de espectáculos en vivo de todo el mundo a parar por completo.

Para información de viajes y compra de boletos consulte www.universalorlando.com/Halloween y siga a @universaldestinationslatino en Instagram.

TOMA NOTA

Para aterrorizarte a gusto

- Halloween Horror Nights se llevará a cabo a lo largo de 48 noches en Orlando, hasta el 4 de noviembre, mientras que en el complejo de Hollywood será del 7 de septiembre al 31 de octubre.

- No se permite el acceso con niños menores de 13 años, así como con máscaras o disfraces.

-Este evento se adquiere aparte a la entrada al parque.

- Habrá cinco zonas de miedo, en la que personajes violentos, brujas, hechiceros, criaturas del más allá y asesinos seriales espantarán a los transeúntes.

- Esta fiesta está acompañada de un menú sangriento de originales antojitos, platillos y bebidas, que también estarán disponibles en los resorts y restaurantes.