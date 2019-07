Descarta México enviar nota diplomática por redadas en EU

Ciudad de México.- El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, descartó el envío de una nota diplomática a Estados Unidos luego de la puesta en marcha de redadas masivas, que al momento no han implicado una deportación de migrantes mexicanos.

Reconoció que pese a este capítulo, que los puso nerviosos como autoridad, se ha desarrollado de manera satisfactoria para México porque no ha implicado detención de connacionales.

Es una decisión interna de Estados Unidos, entonces no procede enviar una nota diplomática a menos que nos afecte, pero eso como tal no ha afectado a mexicanos, no afecta a mexicanos y es algo que vemos expresamos nuestra visión distinta del mundo, pero como tal una nota diplomática no está contemplada en este momento”, aseveró.

Respecto a la visita el próximo domingo del secretario de Estado, Mike Pompeo, para sostener un encuentro con el canciller Marcelo Ebrard, es una “toma de inventario” sobre los avances en los asuntos de migración, plan de desarrollo para Centroamérica, ratificación de T-MEC y relación económica.

"Entonces la venida del secretario Pompeo la veo más relacionada a el relanzamiento que ha hecho el canciller Ebrard de nuestra iniciativa del Plan para el Desarrollo Integral para el Sur de México y el norte de Centroamérica”, dijo.

En el marco de la invitación a la presentación de la pieza sinfónica “Tres Cuartos de Cien”, en conmemoración del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Canadá, el subsecretario Seade Kuri anunció que el, por su parte, se reunirá este viernes con un grupo de 10 congresistas norteamericanos encabezados por Earl Blumenauer de la Cámara de Representantes para platicar sobre el T-MEC, pero no a negociar, mucho menos a imponer algo.

"Son básicamente reuniones para conocer más cómo va la problemática en México, pero de ninguna manera a negociar, vamos a tener muchos cuidado de no prestarnos a eso porque la negociación se lleva a cabo con mi contraparte en Washington, el embajador Lighthizer”, subrayó.

Los congresistas se reunirán además de con funcionarios de la cancillería, con el presidente López Obrador y con los titulares de las Secretarías de Economía, Medio Ambiente y del Trabajo.