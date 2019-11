Descartan a Evo para nueva elección

La Paz, Bolivia.- La autoproclamada Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, informó el jueves que el ex Mandatario Evo Morales, actualmente asilado en México tras ser presionado para renunciar por las Fuerzas Armadas, no está habilitado para ser candidato en las próximas elecciones.

Áñez agregó que el viernes dará más detalles sobre la convocatoria a los nuevos comicios, luego de que las irregularidades halladas en las elecciones de octubre -en las que ganó Morales- detonaron fuertes disturbios sociales que terminaron con la salida del líder indígena.

"Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato, por eso ha sido toda esta convulsión, por eso ha habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles", dijo Áñez en una conferencia de prensa.

Carlos Mesa, el excandidato presidencial de Bolivia que en los comicios de octubre salió segundo, pidió el jueves a México que no permita que Morales, en su calidad de asilado en ese país, realice comentarios políticos sobre la nación andina.

"Uno de los elementos fundamentales del asilo político es la obligación del asilado de no hacer declaraciones ni hacer ningún tipo de participación política directa o indirecta de ninguna clase", dijo Mesa en La Paz.

Las declaraciones agregan un nuevo capítulo a la crisis que estalló tras la salida del líder indigenista y que continúa generando tensión entre sus seguidores y su opositores. El miércoles, la Fiscalía General del Estado reportó siete fallecidos desde el inicio del conflicto en octubre.

En un tuit que escribió por la noche, el ex Presidente, que esta semana llegó a México para asilarse, pidió a otros países, a la ONU y al Papa Francisco "acompañarnos en el diálogo para pacificar nuestra querida Bolivia. La violencia atenta contra la vida y la paz social".

El jueves, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, designó a un enviado para que ayude a encontrar una solución al conflicto dialogando con todas las partes, según un comunicado de organismo.

Los partidarios de Morales, que consideran que el Mandatario sufrió un golpe de Estado, intentaban retomar la iniciativa política con el nombramiento de nuevas autoridades legislativas.

Los diputados del partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), votaron en la madrugada a Sergio Choque como presidente de la Cámara de Diputados.

Los senadores leales a Morales pretenden sesionar en la tarde del jueves, dijo una fuente a Reuters, aunque no está claro si desafiarían a Áñez.

La Presidenta interina es cuestionada porque la Asamblea Legislativa en la que asumió no reunió el quórum necesario debido a la ausencia de los legisladores leales al expresidente, que dimitió bajo una "sugerencia" de los militares.

No obstante, Rusia reconoció el jueves a Áñez como Presidenta en funciones de Bolivia -sumándose a Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Colombia y el líder opositor venezolano Juan Guaidó-, aunque puso énfasis en el controvertido mecanismo de su nombramiento.

Por su parte, Áñez designó a parte de su Gabinete luego de que a los funcionarios que trabajaban en la anterior gestión les impidieran el ingreso a otro edificio de gobierno. Por la tarde del jueves nombraría a más autoridades.

La crisis estalló el domingo, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó un informe sobre graves irregularidades en una votación de octubre en la que Morales se había atribuido la victoria, llevando a una dimisión que puso fin a sus 13 años en el poder.