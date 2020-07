Descartan que hidroxicloroquina pare casos leves

Reforma

Ciudad de México.- La hidroxicloriquina, fármaco utilizado contra la malaria y señalado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un tratamiento para el Covid-19, resultó ser ineficaz para pacientes con una versión leve de la enfermedad, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Minnesota.

Cerca del 24 por ciento de los más de 400 pacientes que tomó hidroxicloroquina en el estudio realizado mantuvo síntomas persistentes durante un periodo de 14 días, mientras que se determinó que cerca del 30 por ciento del grupo que recibió un placebo presentó igualmente síntomas persistentes durante el mismo periodo.

La diferencia no es estadísticamente significativa, según los investigadores.

"La hidroxicloroquina no redujo de forma sustancial la gravedad o prevalencia del síntoma a lo largo del tiempo en personas no hospitalizadas con Covid-19 temprano", escribieron los científicos en un artículo que será publicado en Annals of Internal Medicine el jueves.

El estudio aleatorio y con placebo controlado fue realizado en 491 pacientes no hospitalizados. Debido a la escasez de tests en Estados Unidos, solo el 58 por ciento de los participantes había sido analizado para ver si tenía la enfermedad.

En un editorial que también será publicado el jueves, el doctor Neil Schluger, del New York Medical College, indicó que el estudio "aporta pruebas sólidas de que la hidroxicloroquina no ofrece beneficio a pacientes con una enfermedad leve".