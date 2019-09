Desenmascaran a otro ‘falso héroe’ de tiroteo en Walmart

El Paso.- Una segunda historia de heroísmo, esta narrada por el soldado de primera clase Glendon Oakley, ha sido cuestionada debido a inconsistencias en las versiones difundidas tras el tiroteo masivo del 3 de agosto en una tienda Walmart de El Paso.

El mismo Oakley apareció a cuadro en medios locales y nacionales, contando la manera en que cargó a un grupo de niños que vio sin rumbo en el interior del Cielo Vista Mall, justo en los momentos donde se presumía que existía un tirador activo en la zona.

En diferentes momentos y medios de comunicación, Oakley varió su versión sobre el número de niños que ayudó a poner a salvo.

En la primera entrevista, lograda por el canal local 9, KTSM, Oakley dijo que no había cargado a ningún niño a zona segura, pero posteriormente cambió su versión con otros medios.

Al ser entrevistado por la cadena nacional CNN, Oakley dijo que había cargado a tantos como le fue posible, pero en otra entrevista con la misma cadena sostuvo posteriormente que había rescatado a 3.

En otra emisión el soldado de primera clase, con base en el Fort Bliss, dijo que ayudó de 4 a 5 menores en los momentos de angustia, pero al día siguiente de los trágicos eventos, incluso ya con uniforme militar, el llamado héroe dijo seriamente que había olvidado la cantidad de niños que había auxiliado y puesto a salvo.

La emotiva historia contada por Oakley motivó a que su unidad militar le concediera la medalla de reconocimiento del Army, mientras que la Casa Blanca, y funcionarios estatales de Texas también destacaron dichos actos de heroísmo, no confirmados aun.

Sobre este tema el Departamento de Policía de El Paso ha dicho que no puede confirmar la veracidad de los supuestos actos de heroísmo, y que los videos obtenidos por las cámaras de seguridad no podían divulgarse por ser parte de una investigación en curso.

Las dudas sobre la autenticidad de lo narrado por el soldado de primera clase ha hecho que la atención se centre en conocer con veracidad lo ocurrido dicho día, sin embargo, Oakley ha decidido no dar más entrevistas al respecto.

"El PFC Oakley no ha expresado interés en nuevas entrevistas”, dijo la oficina de relaciones públicas de Fort Bliss, por medio de un comunicado a los medios.

“No hablamos en nombre del Departamento de Policía de El Paso”, puntualizó Fort Bliss sobre el caso.

“El PFC Oakley recibió la Medalla de Reconocimiento del Ejército (Army) por parte de su unidad, recibió el reconocimiento del Presidente de los Estados Unidos y de funcionarios gubernamentales de Texas, así como el reconocimiento de varios líderes del Departamento de Defensa y del Ejército”, agregó el comunicado.

“Oakley personifica los valores del ejército de lealtad, deber, respeto, servicio desinteresado, honor, integridad y coraje personal”, suscribió Fort Bliss.

Segundo posible caso

Apenas el lunes pasado se dio a conocer que Chris Grant, reconocido por la Casa Blanca ante sus supuestos actos de valor, en realidad no mostró una actitud heroica en los videos de seguridad de la tienda Walmart.

Grant fue detenido el lunes por agentes del Servicio Secreto, debido a que sobre él pendía una orden de arresto por robo.

Chris Grant fue señalado como uno de los héroes tras el tiroteo de El Paso, pero momentos antes de que fuera honrado por el presidente Trump en la Casa Blanca fue puesto bajo custodia.

La ausencia de Grant fue notoria en el evento transmitido a nivel nacional, situación que fue aclarada al darse a conocer su arresto

Las autoridades policíacas afirmaron que la historia de heroísmo narrada por Grant no coincide con las evidencias capturadas en video.

Chris Grant, de 50 años, recibió un disparo en las costillas y un riñón el 3 de agosto, en hechos que cobraron la vida de 22 personas.

El ahora detenido sostuvo en una serie de entrevistas que trató de distraer al tirador al arrojarle botellas de refresco, lo que motivo que fuera herido.

“Para distraerlo, comencé a tirarle botellas, simplemente comencé a tirar botellas, botellas al azar”, dijo Grant a Chris Cuomo de la cadena CNN.

“Y yo no soy un jugador de béisbol, así que uno fue por aquí, otro por ese lado. Y luego uno fue directamente hacia él y entonces fue cuando me vio ... Cuando me disparo, fue como si alguien me hubiera puesto una granada en la espalda”, sostuvo Grant.

Tras los hechos se abrió una cuenta en el sitio GoFundMe a nombre del héroe, misma que recaudó 16 mil 917 dólares por particulares que resultaron conmovidos por la historia.

“Nadie se molestó en consultarnos”, dijo por su parte el sargento Enrique Carrillo, portavoz del Departamento de Policía de El Paso.

"Se les habría informado, como les digo ahora, que nuestros detectives revisaron horas de video y sus acciones (de Grant) no coincidían con su versión", dijo el vocero.

Carrillo dijo que Grant era visible en imágenes de la tienda, pero no dijo lo que estaba haciendo durante la masacre.

"Sus declaraciones fueron inconsistentes con lo que se reveló en el video", afirmó Carrillo.

Grant tiene antecedentes penales por robo y evasión de órdenes de arresto.

Fue sentenciado a ocho meses de prisión por robo de autos, luego de declararse culpable de robar un Mazda 6.

En el año 2016 se declaró culpable y también fue sentenciado a 18 días de cárcel por robar televisores de una tienda Sears en Richardson, Texas .

También se declaró culpable de evadir un arresto en el Condado de Collins en 2016.

