Desesperación: avanza incendio más grande en historia de NM

Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía

Guadalupita, Nuevo México - La pendiente de hoja perenne detrás de la casa y el aserradero de Patrick Griego, 400 acres que pertenecieron a su padre y abuelo antes que él, estaba ennegrecida ahora, la leña que cosecha y el suelo del bosque donde pasta su ganado se incendió dos días antes. La casa del maderero estaba intacta pero había estado sin electricidad durante más de dos semanas.

Sin embargo, aunque su propiedad se encontraba en una zona de evacuación, Griego se quedó donde estaba, como lo había hecho desde el principio. Más de 2 mil bomberos luchaban contra el enorme incendio de Calf Canyon/Hermits Peak que había asolado el norte de Nuevo México desde principios de abril, pero Griego confiaba solo en sí mismo para proteger su hogar y sus animales.

"Ya no tengo nada que registrar", dijo Griego, de 62 años, mientras caminaba el viernes a través de la espeluznante neblina que envolvía su tierra. "No tengo nada que vender desde este incendio".

La desesperación y la frustración hierven a fuego lento en esta área rural de bajos ingresos a medida que el megaincendio, que el lunes se convirtió en el más grande de la historia de Nuevo México y ahora tiene más de 299 mil acres, continúa arrasando bosques secos sin un final a la vista. El incendio ha desplazado a miles de personas durante más de un mes, ha destruido cientos de estructuras y ha quemado impresionantes paisajes y propiedades que han pasado de generación en generación.

A medida que avanzaba el incendio, los residentes se enfrentaron a una decisión desgarradora: quedarse o irse. Muchos de los evacuados penden de un hilo, con las tarjetas de crédito agotadas en las habitaciones de hotel. Miles de personas han desafiado las órdenes de evacuación para defender la tierra y los animales que representan todo lo que les pertenece, sobreviviendo con los suministros limitados que les permiten pasar los controles de carretera y desconcertados por los esfuerzos de extinción de incendios que algunos creen que causaron la conflagración y ahora no pueden controlarla.

“Están traumatizados. Tienen miedo. Hay una profunda ira que sube a la superficie y confusión”, dijo el representante estatal demócrata Roger Montoya, quien representa el área.

El incendio de 467 millas cuadradas está siendo combatido por un "cuerpo de bomberos sin personal, y con la gran escala de acres que se están quemando, están desplegando equipos en los puntos realmente calientes", dijo Montoya. Pero, agregó, eso ha dejado a algunos de sus electores sintiendo que están "viendo arder el bosque y no hay nadie asistiendo".

Inculpan al Servicio Forestal de EU

Su frustración se debe en parte a las sospechas no confirmadas de que el Servicio Forestal de EU inició una quema prescrita el 6 de abril, una práctica común y, según los expertos, de importancia crítica para la prevención de incendios forestales, desencadenó la enorme conflagración. Se suponía que ese fuego prescrito quemaría solo alrededor de mil 200 acres. Pero se descontroló y se convirtió en el Fuego del Pico Ermitaño. El incendio de Hermits Peak luego se combinó con el incendio de Calf Canyon, cuyo origen, según el Servicio Forestal, está bajo investigación.

"En raras circunstancias, las condiciones cambian y las quemas prescritas se mueven fuera del área planificada del proyecto y se convierten en incendios forestales", dijo el portavoz del Servicio Forestal, E. Wade Muehlhof, por correo electrónico el lunes, y agregó que la quema estará sujeta a una revisión "completa". "Es imperativo que aprendamos de estas experiencias".

Aunque el papel de la quema prescrita en el megaincendio actual no está claro, ha provocado indignación entre los líderes políticos de Nuevo México. La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham solicitó al Servicio Forestal que cambie sus protocolos para tales quemas y pidió al gobierno federal que cubra todos los costos asociados con la respuesta y recuperación del incendio Calf Canyon/Hermit's Peak, citando "la culpabilidad del Servicio Forestal de Estados Unidos por la quema prescrita".

Desata preocupación

En una carta de este mes al Jefe del Servicio Forestal Randy Moore, la representante demócrata federal Teresa Leger Fernandez, de Nuevo México, citó el invierno seco de la región, la sequía prolongada y la primavera cálida y ventosa, y dijo que "yo, y muchos en las comunidades locales, nos sorprendimos de que el Servicio Forestal realizara una quema prescrita durante estas condiciones. " Mientras tanto, el liderazgo republicano del estado de Nuevo México ha pedido una investigación dirigida por el estado.

Dentro de la zona del incendio, muchos residentes se hicieron eco de esas preocupaciones.

"Todo es el mismo fuego", postuló Joseph Griego, director del programa Head Start en la localidad de Mora, de 800 habitantes, quien desde abril junto con su hermano dirige un centro de distribución de alimentos dirigido por voluntarios para quienes no han evacuado. "No puedo decir por qué hacen lo que hacen, ni cómo lo hacen, ni cuáles son sus fórmulas, pero sabemos que la primavera es una época impredecible. Aquí llueve, nieva. Hace viento, no hace viento. , no es".

Las quemas prescritas son incendios controlados e intencionales destinados a limpiar la vegetación y reducir el riesgo de incendios forestales desastrosos, y los expertos dicen que rara vez salen mal.