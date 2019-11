Despiden a secretario de Marina de EU

Washington.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, despidió este domingo al Jefe de la Marina, Richard Spencer, por el manejo de un caso que involucraba a un uniformado.

Esper pidió la renuncia a Spencer y éste la concedió poco después, dijo el vocero del Pentágono, Jonathan Hoffman.

La controversia en cuestión incluye al marino Edward Gallagher, cuyo caso había llegado hasta el Presidente Trump.

De acuerdo con la cadena CNN, el Secretario de Marina habría propuesto un arreglo secreto para resolver el caso de Gallagher, quien fue acusado de desacreditar su labor al posar junto al cadáver de un combatiente del Estado Islámico.

El vocero del Pentágono señaló que se le permitiría a Gallager retirarse de la Marina y conservar su rango.

De acuerdo con Hoffman, Esper había perdido la confianza en Spencer.

"Me siento muy preocupado por la conducta mostrada (por Spencer)", dijo Esper en una declaración escrita.

"Desafortunadamente, he determinado que el Secretario Spencer ya no cuenta con mi confianza para continuar en el cargo".