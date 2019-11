Destaca The Guardian violencia en México

Ciudad de México.- Bajo el título "¿Puede alguien terminar la guerra contra las drogas en México?", el diario británico The Guardian destacó la violencia en el país, la cuál afirman que deja cerca de 100 muertos al día.

En una revista semanal con varios reportajes al respecto, el medio destaca que, desde su inicio hace más de una década, la guerra contra las drogas muestra pocas señales de desaceleración.

"La batalla para detener la masacre ha sido la ruina de las administraciones presidenciales desde Felipe Calderón hasta Enrique Peña Nieto", señala el medio.

"En su elección el año pasado, el populista de izquierda Andrés Manuel López Obrador prometió poner fin a la larga 'guerra contra las drogas' con el compromiso de combatir las raíces sociales del crimen con una política de 'abrazos no balazos'. Casi 30 mil asesinatos después, se han hecho pocos progresos y una ola de ataques de alto perfil ha sacudido al Gobierno de AMLO", agrega.

En una nota sobre el ataque en que murieron 14 policías en El Aguaje, Michoacán, el medio asegura que la Policía no tiene la capacidad de hacerle frente al crimen organizado.

"Disminuidas, superadas en armas y enredadas en alianzas con grupos criminales, la policía estatal y local de México claramente no puede con el trabajo", señala el texto.

El trabajo de The Guardian se realizó antes de conocerse el asesinato de nueve personas de la familia LeBaron entre Sonora y Chihuahua.