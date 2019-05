Destina Pentágono mil 500 mdd para muro

Washington DC.- El Secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, anunció hoy que ha aprobado una nueva partida de mil 500 millones de dólares para la construcción de muro fronterizo con México, pero aseguró que no piensa destinar más fondos del Pentágono a este proyecto de la Casa Blanca.

Shanahan confirmó la noticia, desvelada inicialmente esta mañana por el senador demócrata Dick Durbin, durante una breve conversación con un grupo de periodistas que se encontraba en la sede de la cartera de Defensa.

El funcionario explicó que estos fondos servirán para la construcción de unos 130 kilómetros de "muro" y reconoció que cerca de 604 millones del monto total de esta partida procederán de los fondos que el Pentágono tenía pensado emplear en ayuda a las Fuerzas Armadas de Afganistán.

"No desviaré más dinero para el muro fronterizo", aseguró Shanahan al ser preguntado si contemplaba la posibilidad de continuar destinando fondos a un proyecto que no cuenta con el respaldo del Congreso.

Aunque los prototipos iniciales de muro de concreto que prometió en campaña fueron rechazados, el Presidente de EU, Donald Trump, comenzó a llamar "muro" a la construcción de vallado fronterizo previamente aprobado.

La complacencia de Shanahan con la Casa Blanca ha levantado numerosas críticas, entre ellas las del propio Durbin, quien este viernes lamentó que el Presidente Donald Trump recurra al Pentágono para sufragar su gran promesa electoral.

"¡Deberíamos poner a nuestras tropas en primer lugar!", clamó el legislador.

La maniobra del Pentágono se produce en el marco de la declaración de emergencia nacional firmada el pasado mes de marzo por Trump con el propósito de poder desviar parte del presupuesto del Pentágono a la construcción del muro fronterizo.

Con esta medida, la Casa Blanca buscaba esquivar la negativa del Congreso a sufragar el proyecto, transfiriendo 6 mil millones de dólares del Pentágono: 2 mil 500 millones de su partida para la lucha contra el narcotráfico y 3 mil 500 millones de su presupuesto para la construcción de instalaciones militares.

El pasado 25 de marzo, Shanahan ya autorizó una primera partida de mil millones de dólares para sufragar la construcción de 92 kilómetros de muro de 5.5 metros de altura en los sectores de Yuma (Arizona) y El Paso (Texas), fronterizo con Ciudad Juárez (México).