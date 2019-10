Destrucción de Israel, 'objetivo alcanzable': Salami

Israel.- En una afirmación muy destacada en Irán, el mayor general Hossein Salami declara que Teherán puede aniquilar “al régimen sionista impostor“

El comandante del cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC (por sus siglas en inglés), dijo el lunes que destruir a Israel era ahora un “objetivo alcanzable“.

Cuatro décadas después de la revolución islámica de Irán, “hemos logrado obtener la capacidad de destruir al régimen sionista impostor“, dijo el mayor general Hossein Salami, citado por el sitio de noticias Sepah del IRGC.

“Este siniestro régimen debe ser borrado del mapa y esto ya no es … un sueño [sino] es una meta alcanzable“, dijo Salami.

Los comentarios se hicieron en una reunión semestral en Teherán para los comandantes del IRGC en medio de las crecientes tensiones entre Irán y los Estados Unidos y sus aliados.

Las tropas de la Guardia Revolucionaria de Iran marchan en desfile militar que conmemora el 36 aniversario de la invasion iraqui de Iran en 1980, frente al santuario del difunto fundador revolucionario Ayatollah Khomeini, a las afueras de Teheran, Iran, 21 de septiembre de 2016. (Foto AP / Ebrahim Noroozi, Expediente)

Los comentarios de Salami recibieron una destacada cobertura de las agencias de noticias Tasnim y Fars, cercanas a facciones políticas ultraconservadoras.

La agencia oficial IRNA también hizo sus comentarios, pero haciendo más hincapié en su afirmación de que Irán se estaba fortaleciendo y finalmente vencería a sus enemigos a pesar de la “hostilidad” hacia él.

En abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó oficialmente al IRGC como organización terrorista. “Este paso sin precedentes, liderado por el Departamento de Estado, reconoce la realidad de que Irán no solo es un Estado patrocinador del terrorismo, sino que el IRGC participa activamente en él, lo financia y promueve como una herramienta de gobierno“, dijo el presidente en una declaración. “El IRGC es el principal medio del gobierno iraní para dirigir e implementar su campaña terrorista global“.

Los comentarios de Salami el lunes llegaron dos días después de que Abbas Nilforoushan, el subcomandante de operaciones del IRGC, amenazó con que si Israel ataca a Irán, tendrá que recolectar “trozos” de Tel Aviv en el Mar Mediterráneo.

“Irán ha rodeado a Israel por los cuatro lados. No quedará nada de Israel“, dijo Nilforoushan en una entrevista con la agencia de noticias iraní Tasnim el sábado. “Israel no está en posición de amenazar a Irán“, dijo según una traducción publicada por Radio Farda, la rama iraní de Radio Free Europe / Radio Liberty, financiada por el gobierno de los Estados Unidos.

“Si Israel comete un error estratégico, tendrá que recolectar trozos de Tel Aviv de las profundidades más bajas del mar Mediterráneo“, agregó.

“Si los enemigos pudieran comenzar una guerra contra Irán, lo habrían hecho“, dijo Nilforoushan, y agregó que la geografía juega a favor de Irán. “No somos un país pequeño que pueda ser conquistado en un solo paso. Si todas las fuerzas de coaliciones occidentales, árabes e israelíes ingresan a nuestro país, la geografía de Irán los derrotará antes de que puedan hacer nada“.

Nilforoushan también se jactó de la “capacidad de [misiles] de asalto profundo y de largo alcance” de Irán y dijo que Teherán tiene los medios para llevarla a cabo.

“No dejaremos que los enemigos nos enfrenten en nuestras fronteras. Rápidamente arrastraremos la guerra a las bases e intereses de los enemigos donde sea que se encuentren”, advirtió.

Irán ha estado al límite, temiendo un ataque al país por un ataque con drones y misiles contra la industria petrolera de Arabia Saudita a principios de este mes atribuido a Teherán. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán de Yemen han reclamado el ataque, pero Estados Unidos alega que lo llevó a cabo Irán.

Imagen satelital de Planet Labs Inc. muestra humo negro espeso saliendo de la planta de procesamiento de petroleo Abqaiq de Saudi Aramco en Buqyaq, Arabia Saudita, 14 de septiembre de 2019. (Planet Labs Inc via AP)





El ataque en Arabia Saudita fue el último incidente luego del colapso del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales, más de un año después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retirara unilateralmente del acuerdo. El acuerdo nuclear estaba destinado a evitar que Teherán construyera armas atómicas, algo que Irán niega que quiera hacer, a cambio de incentivos económicos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu fue un crítico agudo del acuerdo nuclear negociado bajo la administración del ex presidente Barack Obama, y dio la bienvenida a la retirada de Washington del acuerdo, instando a una mayor presión sobre Irán.

A principios de este mes, Netanyahu expuso la existencia de una instalación nuclear secreta en el centro de Irán en la que dijo que el régimen había realizado experimentos en la búsqueda de armas nucleares. El primer ministro israelí dijo que una vez que Irán detectó que Israel había conocido el sitio nuclear secreto, ubicado en Abadeh, al sur de Isfahan, el régimen lo destruyó rápidamente.

El primer ministro Benjamin Netanyahu hace una declaracion a la prensa sobre el programa nuclear irani, en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalen el 9 de septiembre de 2019 (Yonatan Sindel / Flash90)

Irán amenaza regularmente a Israel, al ver al país como un poderoso enemigo aliado con Estados Unidos y los países sunitas en la región contra Teherán y sus ambiciones nucleares.

Israel también ha frustrado las operaciones iraníes en la vecina Siria, donde sus combatientes y los del proxy iraní Hezbolá han estado luchando junto a las fuerzas leales al presidente sirio Bashar Assad desde 2011.

Las tensiones con el grupo terrorista Hezbolá se dispararon este mes después de que las Fuerzas de Defensa de Israel a fines del mes pasado frustraron un intento de los agentes iraníes en Siria, incluidos dos ex miembros de Hezbolá, de llevar a cabo un ataque en el norte de Israel con drones armados y atacaron su base. También siguió a un ataque con aviones no tripulados en Beirut, atribuido a Israel, que supuestamente destruyó componentes clave de un proyecto conjunto de Hezbolá e Irán para fabricar misiles guiados con precisión en el Líbano. Hezbolá respondió a los ataques disparando misiles antitanque al norte de Israel a principios de este mes, aunque Israel dijo que no hubo soldados heridos en el incidente.

Israel considera a Hezbolá uno de sus enemigos más peligrosos, con un arsenal de cohetes y misiles más grande que el de la mayoría de los países. La semana pasada, las FDI completaron un programa de entrenamiento de una semana de duración para sus oficiales de combate de alto rango con el objetivo de prepararlos para una guerra contra Hezbolá, proporcionándoles la última inteligencia, métodos de combate y planes operativos.

Con información de Enlace Judío