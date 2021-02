Detectan nueva variante de virus en California

Científicos de diferentes países detectaron una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 en el sur de California y comprobó que el 44 por ciento de las muestras que se recogieron y estudiaron en el mes de enero correspondían a esa variante.

Los resultados de su investigación aparecen publicados en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), donde los investigadores corroboraron que las nuevas variantes llegan a convertirse en predominantes a través de un proceso de selección evolutiva que no se conoce bien.

Los propios investigadores constataron en la publicación la confusión que está generando el uso indistinto durante las últimas semanas de los términos "variante", "cepa" o "linaje", tanto en los medios de comunicación como en las publicaciones científicas.

La terminología refleja la biología de replicación básica de los virus de ARN que da lugar a la introducción de mutaciones en todo el genoma viral, observaron los científicos.