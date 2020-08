Detiene empresa de seguridad privada a niños migrantes en hoteles de EU

The New York Times

La administración de Donald Trump ha estado utilizando las principales cadenas hoteleras para detener a niños y familias detenidos en la frontera, creando un sistema en la sombra en gran parte no regulado de detención y expulsiones rápidas, sin las salvaguardas que están destinadas a proteger a los migrantes más vulnerables.

Los datos del gobierno obtenidos por The New York Times, junto con los documentos judiciales, muestran que las detenciones en hoteles supervisadas por una empresa de seguridad privada se han disparado en los últimos meses bajo una política agresiva de cierre de fronteras relacionada con la pandemia del coronavirus.

Más de 100 mil migrantes, incluidos niños y familias, han sido expulsados sin juicio del país en virtud de la medida. Pero en lugar de disuadir la migración adicional, la política parece haber provocado un aumento de los cruces fronterizos, en parte porque elimina algunas de las consecuencias legales de los intentos repetidos de cruces ilegales.

Es probable que el aumento de las detenciones en hoteles intensifique el escrutinio de la política, que los grupos de defensa legal ya han demandado en los tribunales, diciendo que coloca a los niños en un sistema opaco con pocas protecciones y que viola las leyes de asilo de Estados Unidos al devolverlos en situaciones que amenazan sus vidas en sus países de origen.

Los niños de tan solo un año, que a menudo llegan a la frontera sin padres, son alojados en hoteles bajo la supervisión de trabajadores del transporte que no tienen licencia para brindar cuidados infantiles. Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dicen que los niños están siendo cuidados adecuadamente durante las estadías en el hotel y enfatizan que su rápida expulsión es necesaria para proteger al país de la propagación del coronavirus.

Las autoridades federales han recurrido al uso de hoteles durante picos anteriores en la inmigración y como áreas de parada durante cortos períodos antes de las deportaciones tradicionales; las condiciones son, en muchos sentidos, mejores que las frías celdas de concreto de la Patrulla Fronteriza donde muchos migrantes han sido abandonados en el pasado.

Pero debido a que los hoteles existen fuera del sistema formal de detención, no están sujetos a políticas diseñadas para prevenir el abuso bajo custodia federal o aquellas que requieren que los detenidos tengan acceso a teléfonos, alimentos saludables, atención médica y de salud mental.

Los padres y los abogados no tienen forma de encontrar a los niños o controlar su bienestar mientras están bajo custodia.

La existencia de las detenciones en hoteles salió a la luz el mes pasado, pero documentos revisados por The New York Times revelan hasta qué punto están participando las principales cadenas hoteleras. La agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas ha detenido al menos a 860 migrantes en un Quality Suites en San Diego, Hampton Inns en Phoenix, McAllen y El Paso, Texas, un Comfort Suites Hotel en Miami, un Best Western en Los Ángeles y un Econo Lodge en Seattle.