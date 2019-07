Detiene EU a dos migrantes cada minuto

Washington.- En lo que va del año Estados Unidos ha detenido a más migrantes que en cada año fiscal de la última década, con 688 mil 375 aprehensiones hasta finales de junio, informó Kevin McAleenan, Secretario interino de Seguridad Interna en una comparesencia ante la Cámara de Representantes.

"Este año ya hemos registrado más detenciones que en cada año fiscal en la última década, con 688 mil 375 migrantes para finales de junio. Para ponerlo en perspectiva, eso promedia dos detenciones cada minuto durante 272 días", escribió en su cuenta de Twitter.

El Secretario justificó que las detenciones en frontera se han incrementado 103 por ciento respecto al mismo periodo del año fiscal 2018. Y que 63 por ciento de las detenciones son niños y familias.

"En 2012, menos del 10 por ciento de las detenciones eran familias y niños. Ahora representan 63 por ciento. Nuestro sistema no fue construido para manejar esa población vulnerable, y no podemos detener o repatriar a estos grupos rápidamente, lo que provoca que nuestras instalaciones estén sobrepobladas", escribió.

"Aunque vimos una caída en el número de detenciones en junio, del 1 de octubre de 2018 al 30 de junio de 2019 (año fiscal 2019), el total de aprehensiones se incrementó 103 por ciento respecto al mismo periodo del año fiscal 2018".

De acuerdo con el Secretario, 4 mil detenidos es un número alto de migrantes en custodia, mientras que 6 mil son considerados una crisis. Actualmente, las autoridades migratorias tienen entre 10 mil y 12 mil detenidos en custodia.

Por otra parte, McAleenan consideró que a pesar de las "buenas intenciones" de Trump "hizo bien" en terminar con la controvertida política de "tolerancia cero" en la frontera, la cual separaba a familias migrantes.

"A pesar de las buenas intenciones, generó una pérdida de confianza por parte de la población, por lo que el presidente Trump hizo bien en ponerle fin", declaró.

El funcionario, que asumió la jefatura del DHS el pasado mes de abril tras la renuncia de su predecesora en el cargo, Kirstjen Nielsen, lamentó el ruido mediático y el grado de atención que generó una medida que apenas fue aplicada durante unas semanas.

"Esta política duró 6 semanas, terminó hace ya 13 meses, y sin embargo es objeto de procesos judiciales que aún están en marcha, audiencias del Congreso, informes de la oficina del inspector general y cientos de artículos en los medios", apuntó.

La implantación de esta iniciativa supuso uno de los momentos más delicados del Gobierno, debido a las numerosas críticas que suscitó por parte de políticos y movimientos sociales.

Unos 2 mil 700 menores fueron separados de sus padres el año pasado durante las cerca de seis semanas que estuvo vigente la política de tolerancia cero, que ordenaba la separación sistemática de los menores que entraban irregularmente en el país junto con sus familiares a través de la frontera con México.

McAleenan reconoció, no obstante, que se siguen produciendo separaciones en la frontera sur, pero con mucha menor frecuencia y siempre por orden judicial.

"Menos de mil jóvenes han sido separados de sus padres al cruzar la frontera a lo largo del presente año fiscal", dijo el funcionario, quien subrayó que esta cifra ha de analizarse dentro del contexto de las cerca de 450 mil familias que han atravesado la frontera de manera irregular en ese mismo período de tiempo.

Por último, el secretario aseguró que estas separaciones, además, se llevan a cabo por el bien de los menores, en casos en que los padres tienen antecedentes judiciales, alguno de los miembros de la familia presenta síntomas de enfermedad o existen indicios que hagan temer por una situación de abusos.

"Hemos reducido estas cifras de los 2 mil 700 niños a los 350 que teníamos bajo custodia ayer por la tarde", valoró.

McAleenan comparece este jueves ante un comité de la Cámara de Representantes, en relación a la crisis en la frontera. Se prevé que los legisladores lo cuestionen acerca de las condiciones en los centros de detención para migrantes, la separación de niños de sus familiares, y sobre el grupo secreto de Facebook en el que empleados de la Patrulla Fronteriza se burlaban de migrantes y congresistas.