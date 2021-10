Deuda en Corea del Sur, un problema real llevado a 'El juego del calamar'

Agencias

Ciudad de México.- Aunque la serie El juego del calamar plantea un escenario ficticio, el endeudamiento brutal entre familias es una realidad en Corea del Sur y actualmente está en niveles récord.

En el segundo trimestre de 2021, el endeudamiento de los hogares aumentó en más de 10% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Los ciudadanos de 30 años son los más afectados, en promedio han pedido prestado el equivalente a más de 260% de sus ingresos, según el Banco de Corea.

Tan es así que en julio pasado, la deuda de los hogares en el país asiático superó los 1.5 billones de dólares, según el diario The Korean Economic.

La serie estrenada en septiembre pasado, relata que un grupo de personas son llevadas a un lugar en el que competirán para llevarse un premio de 45 mil 600 millones de wones, el equivalente a unos 40 millones de dólares, al tipo de cambio vigente.

Todos llegaron a los concursos en los que se jugarán la vida por estar severamente endeudados.

Sin embargo, en el país asiático para algunas personas, los prestamistas locales son la única opción para acceder a una suma elevada de dinero, poder emprender o iniciar un negocio.

Tal es el caso de Park, el dueño de una cafetería, quien recurrió a un fondo en una casa de préstamos bajo un esquema ilegal.

Al igual que los 456 personajes de la serie de Netflix, hace tres años, él recibió una tarjeta con los datos de los dueños de ese negocio.

"Realmente no tienes otra opción. Mi deuda no estaría cubierta incluso si vendiera todos mis órganos”, confesó Park, según el periódico Los Angeles Times.

En el caso de los prestamistas locales, ellos exigen los números de teléfono de los familiares y amigos de morosos para hostigarlos si la deuda no se paga a tiempo.

El periódico reportó que el grupo de asistencia sobre préstamos Consumer Loan Finance Assn. medió más de cinco mil casos de préstamos de alto interés el año pasado, las tasas llegaron a 401 por ciento.

La película La Piedad, de 2012, del director Kim Ki-duk, relata la crueldad, hostigamiento y abusos de los cobradores para recuperar el dinero que facilitaron a tasas de interés muy elevadas.

De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), la deuda familiar se encuentra en constante ascenso desde el año 2010.

En el último trimestre de 2020, la cifra subió 8.6% con relación al mismo plazo del año previo. Con lo cual, se ubicó en 103.8% con relación al producto interno bruto (PIB) del país.

Además, supera el promedio de los países del Grupo de los 20, que actualmente está en 65.5% con relación al PIB.

"Quiero pedir más dinero prestado porque todo ha subido, pero mi salario no. No sé por qué el gobierno no lo entiende”, lamentó Park.

Se juegan la vida

