Dice Trump: fin del juego

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Twitter una imagen con la leyenda "Game Over" (Fin del juego), momentos después que su fiscal general, William Barr, insistiera en la falta de pruebas para señalarlo por colusión y obstrucción de la justicia en el Rusiagate.

"No Colusión. No Obstrucción. Para los detractores y los demócratas radicales de izquierda", se aprecia en la imagen, donde el mandatario volvió a utilizar la tipografía de la serie de televisión "Game of Thrones".

Hoy, el fiscal general publicará el informe del Fiscal especial Robert Mueller, encargado del Rusiagate, a través del portal del Departamento de Justicia y entregará una copia redactada al Congreso de EU.

Durante una conferencia de prensa este mañana, Barr aseguró que el informe cuenta con al menos diez episodios que involucran a Trump y analiza posibles teorías que el vinculan con elementos de obstrucción de la justicia.

Sin embargo, Barr y el Fiscal General adjunto, Rod Rosenstein, concluyeron que la evidencia no es suficiente para establecer que Trump cometiera tal delito durante la campaña presidencial 2016.