Dice Trump que planeó la muerte del líder sirio

Reforma

Nueva York, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes, ante Fox News, que pretendía ordenar el asesinato del líder sirio Bashar al-Assad, con lo que contradijo declaraciones anteriores en las que aseguró que jamás había intentado hacerlo.

"Hubiera preferido sacarlo", comentó el Mandatario estadounidense. "Lo tenía todo listo, Mattis no quería hacerlo".

El jefe de Estado señaló a Fox News que no lamentada su decisión de no seguir adelante con el asesinato. Sin embargo, culpó al ex secretario de Defensa James Mattis -quien dejó la Administración en enero de 2019- de haber impedido que procediera el plan.

"Para mí, era una general terrible. Era un mal líder", contó Trump respecto a Mattis.

De acuerdo con un libro escrito por el periodista Bob Woodward en 2018, Trump presuntamente instó a Mattis a conformar una estrategia para matar a Assad, pero, según el relato, el entonces secretario no estuvo de acuerdo con las demandas del gobernante.

La referida petición, según narró Woodward, se produjo después de un ataque químico contra civiles en 2017 que se adjudicó al Gobierno de Siria.

Tras la publicación del mencionado libro, Trump negó que hubiera buscado la muerte de Assad.