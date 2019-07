'Dicen a migrantes que beban de retrete'

Washington.- La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez acusó a los agentes fronterizos de Estados Unidos de conducir un programa de "guerra psicológica" contra los migrantes detenidos a quienes se les dijo que bebieran agua de los inodoros si tenían sed.

Los comentarios de la legisladora por Nueva York se produjeron en medio de un informe de que agentes de la frontera usaron un grupo secreto de Facebook para compartir publicaciones lascivas sobre Ocasio-Cortez y al menos otra legisladora demócrata, así como comentarios racistas sobre los migrantes.

"Acabo de salir de la primera instalación de CBP. Veo por qué los oficiales de la CBP me estaban amenazando física y sexualmente. Mantenían a las mujeres en celdas sin agua y les habían dicho que bebieran de los retretes", escribió Ocasio-Cortez, refiriéndose a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EU.

La representante de California, Judy Chu, también dijo en Twitter que a los migrantes se les decía que bebieran del inodoro si querían agua. La representante de Pensilvania Madeleine Dean en un tweet llamado condiciones mucho peor de lo que hubieran podido imaginar.

El presidente Donald Trump, preguntado por los reporteros en la Casa Blanca sobre el informe sobre el grupo de Facebook de los agentes de la Patrulla Fronteriza, dijo:

"No sé lo que están diciendo sobre los miembros del Congreso, pero sé que la Patrulla Fronteriza no está contenta con el Demócratas en el Congreso ".

"La Patrulla Fronteriza, son patriotas, son grandes personas, aman a nuestro país", dijo Trump.

Los legisladores participaron en una delegación organizada por el Comité Hispano del Congreso en El Paso y Clint, Texas, para investigar las instalaciones utilizadas para detener a inmigrantes indocumentados.

Ocasio-Cortez dijo en Twitter que se abrió paso para entrar en una celda para hablar con las mujeres, quienes describieron su tratamiento a manos de los oficiales como una guerra psicológica, despertándolas en horas extrañas sin razón e insultándolas.

"Ninguna mujer debe ser encerrada cuando no le han hecho daño a otro ser humano", dijo. "Se les debe dar agua y acceso básico a derechos humanos".