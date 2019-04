Difunden última foto de Notre Dame antes del incendio

Momentos antes de que ocurriera la tragedia que destruyó parte de la Catedral de Notre Dame en París, fue captada una fotografía en la que aparece un hombre sosteniendo a una pequeña niña.

En la imagen aparece el padre jugando con su hija frente a la fachada de Notre Dame antes de que se desatara el terrible incendio en la catedral.

La fotógrafa Brooke Windsor de 23 años, ahora busca en redes sociales a esta familia para regalarles la imagen.

Estos es lo dañado y lo rescatado en Notre Dame

Cerca de las 5 de la tarde, hora de Francia, comenzó a salir humo de la parte superior de la catedral, en cuestión de horas dos tercios del techo colapso ante el fuego, al igual que la histórica aguja de la torre.





Tomé esta foto cuando nos íbamos #NotreDame una hora antes del incendio. Casi me acerco al padre y le pregunto si la quería, pero ahora me lamento por no haberlo hecho. Twitter si tienes alguna magia, ayúdame a encontrarlos”, escribió en su cuenta de Twitter.





La publicación cuenta con más de 180 mil retweets y decenas de mensajes intentando dar alguna señal de la familia.