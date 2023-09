Difunden video de empleada que disparó a familia por exigir papas fritas

Houston.- Más de dos años después de que una empleada de la cadena de comida rápida estadounidense Jack in the Box disparara a una familia por supuestamente exigir unas papas fritas que faltaban en su pedido, se difundió esta semana un video del incidente, ocurrido en la ciudad texana de Houston.

El suceso tuvo lugar el 3 de marzo de 2021 en un establecimiento cercano al aeropuerto intercontinental George Bush, adonde Anthony Ramos fue a comprar comida después de recoger a su esposa embarazada y su hija de seis años en el aeropuerto.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad y publicadas por el abogado de Ramos muestran cómo este llega a la ventana del local en su auto, donde Alonniea Fantasia Ford le toma el pedido. Después de que se lo entregue, el hombre le pasa una de las bolsas, aparentemente reclamando la falta de las papas fritas, pero la trabajadora no la acepta, iniciándose una discusión. La mujer se retira para llamar a otra empleada, pero antes de ello le muestra el dedo medio a Ramos y saca una pistola, pero se la vuelve a guardar.

Minutos después, llega otra trabajadora que empieza a hablar con el cliente, y Ford vuelve e interviene en la conversación. La discusión escala en intensidad hasta que Ford arroja un puñado de bolsas de salsa de tomate y otros productos al hombre a través de la ventana y, como respuesta, Ramos le lanza un batido a la cara. En ese momento, la mujer se da la vuelta, saca nuevamente la pistola y dispara al auto, que se da a la fuga. Afortunadamente, ninguna de las balas alcanzó al vehículo y nadie resultó herido.

Tras el incidente y la demanda en su contra presentada por la familia, Ford recibió una sentencia de un año de adjudicación diferida, que completó en junio de este año, después de declararse culpable de conducta mortal. Sin embargo, aún enfrenta una demanda civil presentada en su contra y contra la cadena por parte de Ramos el año pasado.

La demanda reclama al menos 250.000 dólares por daños y prejuicios y acusa a Jack in the Box de negligencia por no saber proteger a sus clientes. Sin embargo, la cadena niega las acusaciones, afirmando que "no tenía control" ni es "legalmente responsable" de terceros.