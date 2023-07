Dio México miles de soldados gratis a EU: Trump

Iowa, Estados Unidos.- En evento de campaña, el ex Presidente Donald Trump presumió que durante su Administración, México le dio a Estados Unidos "miles de millones de dólares en soldados gratis".

El Mandatario hizo referencia a los sucedido en 2019 cuando en plena crisis migratoria amenazó al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no se contenía a los migrantes.

"Ellos (funcionarios mexicanos) regresaron a la habitación, incluso riéndose de mí de qué tan estúpida la pregunta era, y me dijeron: '¿Crees que vamos a hacer eso? No vamos a hacer eso'", dijo el republicano durante un evento Town Hall con el presentador de noticias Sean Hannity de Fox New.

"Y les dije: 'Sí lo van a hacer. Vamos a poner aranceles en todos sus productos, incluidos los automotrices', porque ellos tienen 32 por ciento de las piezas de nuestros automóviles. Les dije: 'Vamos a poner un arancel de 25 por ciento y va a aumentar".

Tras el amago, agregó, el funcionario mexicano -que no menciona por nombre- sale de la habitación y regresa 5 minutos después.

"'Sería un honor para nosotros darle 28 mil tropas", dijo el mexicano de acuerdo con lo relatado por Trump en el evento anoche en Iowa.

El ex Mandatario también aseguró que "México pagó más de lo que él estaba pidiendo" para la construcción del muro.

Al ser cuestionado sobre lo que haría para "darle la vuelta" a la economía, Trump reiteró sus planes de cerrar la frontera con México.

"Queremos que la gente venga a nuestro país pero que lo hagan de forma legal", dijo.

"Queremos a gente que ame a nuestro país, no a aquellos que quieren volar nuestros centros comerciales y nuestras granjas".

Esta no es la primera vez que el candidato por la nominación republicana para la Presidencia se jacta de haber "sometido" al Gobierno de López Obrador. En enero de este año, durante su primer discurso de campaña en New Hampshire, el republicano recordó la misma reunión con un representante de México, a quien calificó de socialista.

El entonces Canciller Marcelo Ebrard fue quien encabezó las negociaciones en ese momento.

Trump, quien enfrenta varios procesos judiciales en su contra, se mantiene como el puntero en la carrera republicana por la candidatura a la Casa Blanca.