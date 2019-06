Disputa arancelaria complica vínculos de Estados Unidos con México

Washington— Altercado agita nuevamente la ya delicada relación entre dos vecinos que luchan por resolver problemas comerciales y fronterizos, publicó The Washington Post.





By Vivian Salama en Washington, José de Córdobain en Ciudad de Mexico y Robbie Whelan en New York, The Wall Street Journal.





La amenaza del presidente Trump de imponer aranceles en México se evitó gracias a un acuerdo inmigratorio al que se llegó el viernes por la noche, pero agita nuevamente la ya delicada relación entre dos vecinos que luchan por resolver problemas comerciales y fronterizos, mismos que son de alta prioridad para la Casa Blanca.





Las tensiones surgen a medida que los países presionan para ratificar el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá T-MEC con el fin de reemplazar al TLCAN, el pacto de 25 años que impulsó el comercio transfronterizo, provocó la ira de Trump y de algunos de sus partidarios, y estrechó aún más los vínculos entre las naciones involucradas.





Bajo el acuerdo inmigratorio, México reafirmó en gran medida los compromisos existentes para frenar la migración proveniente de Centroamérica reforzando la aplicación de la ley en su frontera sur y expandiendo los esfuerzos en México para lidiar con los migrantes que buscan asilo político en Estados Unidos.





Trump retiró la amenaza de aranceles, mismos que estaban programados para entrar en vigor el lunes. Habiendo evitado una crisis, ambas partes se adjudicaron una victoria y el acuerdo podría presagiar una mayor coordinación entre ambos gobiernos.





Pero el episodio sirvió como un recordatorio sobre hasta qué punto las cuestiones centrales de la visión de mundo de Trump, la cual se define por el lema de “America First” (Estados Unidos Primero) convergen en su relación con México, desde la desaceleración de la inmigración hasta la renegociación de los términos comerciales y el uso de aranceles. Estos son temas en los que se espera que haga campaña en el período previo a las elecciones presidenciales del próximo año.





La disposición de Trump de poner en la mira a México, justo cuando se intenta ratificar el reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte muestra que las personas que hacen negocios con México deben estar alertas ante futuros estallidos entre las naciones, incluso si se aprueba el T-MEC, dijo Jorge Guajardo, ex cónsul de México en Estados Unidos y director superior de la consultora comercial McLarty Associates. “Pasarán 16 largos meses hasta que llegue noviembre del 2020”, dijo.