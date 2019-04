Doctora auxilia a ladrón que la acababa de asaltar

Ciudad de México.- La semana pasada la médica argentina Cecilia Ramos fue asaltada poco antes de ingresar a su casa en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Dos hombres a bordo de una moto le robaron la cartera y se dieron a la fuga. Sin embargo, casi chocan con un móvil policial, provocando que uno de los ladrones cayese del vehículo y se golpease contra el asfalto.

Inmediatamente una médica llegó al lugar a asistirlo, se trataba de su víctima que, aunque vio su cartera tirada junto al delincuente, no dudó en atenderlo. "Yo soy católica y creo en las segundas oportunidades, no soy quién para juzgar", declaró al Canal 10 local.

"La inseguridad genera tantos sentimientos encontrados que mucha gente quería patotearlo [provocarlo] y agredirlo", explicó la mujer, y apuntó que el ladrón le pedía que no se fuese. También la amenazó para que no hiciese la denuncia correspondiente.





Al ser consultada sobre por qué decidió ayudarlo, respondió: "No lo he pensado, yo creo que todos los médicos lo haríamos, no creo ser la excepción en eso". "Para eso nos hemos formado", enfatizó.

Finalmente, recordó que al poco tiempo llegó la hermana del ladrón y le dio "mucha pena" porque "la gente la trataba de ladrona y ella decía 'yo trabajo, yo estudio'". Y cuestionó que "se estigmatiza a gente de una condición social determinada: si sos pobre, sos ladrón", concluyó.