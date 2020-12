Donará fundación de Bill Gates 250 mdd para vacuna de Covid

Bill Gates advirtió acerca de la necesidad de prepararse para la pandemia durante años. Desde que el nuevo coronavirus arrasó el país en el mes de marzo, el billonario empezó a aportar dinero, publicó ABC News.

“Esta aportación será en memoria de esta generación, espero que sea lo suficiente para invertirlo y estar más preparados la próxima vez. Espero invertir más en todas esas enfermedades infecciosas que siguen siendo un enorme problema”, le comentó Gates a ABC News.

La Fundación Bill y Melinda Gates anunció este jueves una nueva aportación por 250 millones de dólares , que se agregará a la inversión total de la fundación que es de 1.75 billones de dólares para combatir el Covid-19 a través del desarrollo y distribución de la vacuna.

Gates, quien invirtió en la tecnología de las vacunas en el 2015, enfatizó la importancia del mensajero RNA en las inoculaciones para terminar con esta pandemia y las que aparezcan en el futuro.

“Con el mRNA, les damos instrucciones a nuestras células para elaborar parte del virus”, comentó Gates, quien dijo que el sistema inmunológico empieza a inocular el cuerpo en contra del virus.

Gates agregó que los ciudadanos de otros países tal vez no sean tan afortunados y podrían quedar rezagados en medio de la prisa por la manufactura, obtención y distribución de las vacunas.

“Hay muchos países que no tienen fábricas para elaborar la vacuna y por lo tanto sus ciudadanos no tendrán ninguna protección. Queremos terminar con la enfermedad en todos lados, para que ya no tengamos reinfecciones. Y si a alguien le importa la equidad, no debería desear que las vacunas sólo se destinen a los acaudalados o a los países ricos”.

Gates comentó que espera que otros billonarios colaboren para solucionar los problemas globales que existen para la distribución de la vacuna.