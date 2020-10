¿Dónde se ubica Estados Unidos en un mundo pandémico?

The New York Times

La pandemia ha trastornado la vida tal como la conocíamos, y la administración de Donald Trump ha cambiado las políticas estadounidenses junto con ella. El columnista de asuntos exteriores del New York Times, Tom Friedman, trata de darle sentido a todo.

"Creo que quiere un cambio de régimen".

El presidente Trump ha roto innumerables normas de la vida política, tanto en el país como en el extranjero, de formas que Tom dijo que le preocupaban mucho. Un área de particular preocupación es la política de China, donde el enfoque de línea dura de Trump es demasiado obstinado y contraproducente. De los líderes de Beijing, dijo Tom, "saben que mientras Trump sea presidente, nunca podrá impulsar a la coalición mundial" en su contra.

"Vamos a ver innovaciones con esteroides".

No toda la agitación de los últimos meses ha sido mala. Si bien reconoció el costo de la pandemia en vidas y medios de subsistencia, Tom dijo que los cambios provocados en respuesta al coronavirus nos han preparado para "uno de los períodos más masivos, asombrosos, creativos y destructivos de la historia humana". El pensamiento innovador, con la ayuda de tecnología avanzada y barata, podría traer cambios importantes en la forma en que vivimos y trabajamos.

"Es más plano que nunca".

¿Ha borrado la pandemia la idea de globalización? Tom, cuyo libro "The World Is Flat" examinó la creciente interconexión del siglo XXI, no lo cree así. "Es más plano que nunca porque cuando se trata de globalización, soy un determinista tecnológico", dijo, señalando la ubicuidad de los teléfonos inteligentes. “La tecnología no solo interconecta el mundo”, agregó. "En realidad, está haciendo que el mundo sea interdependiente".