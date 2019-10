EEUU extiende por un años más estatus temporal para salvadoreños

Aproximadamente 263 mil salvadoreños que viven en Estados Unidos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán seguir recibiendo los beneficios del programa durante un año más a partir de enero del 2020.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el embajador de Estados Unidos en el país centroamericano, Ronald Douglas Johnson, firmaron un acuerdo para que los ciudadanos puedan permanecer en territorio norteamericano.

“Estamos muy felices de poder anunciar que hoy en Washington D.C. firmamos un acuerdo que extiende en TPS para los salvadoreños que están en los Estados Unidos por un año más”, dijo el embajador, acompañado del mandatario, en un video.

Mike Pompeo y Nayib Bukele (Foto: REUTERS/Jose Cabezas)

Douglas Johnson agregó que la ampliación “es un reconocimiento a los logros y al buen trabajo” del actual gobierno salvadoreño, que lleva cuatro meses en la administración.

Mientras que el presidente Bukele indicó que este aumento en el tiempo en que estará vigente el TPS será utilizado para buscar alternativas “Con esto varios tomadores de decisión tendrán tiempo adicional para buscar una solución permanente. Seguiremos trabajando lado a lado para construir un El Salvador más próspero y mejor para todos”, comentó. Al final de la grabación difundida por la embajada, ambos se dieron la mano.

El estatus del TPS

Alrededor de 263,000 salvadoreños están amparados en Estados Unidos bajo el TPS. En años pasados su permiso para residir en el país se renovaba de forma automática por periodos de 18 meses, pero cuando llegó el gobierno de Donald Trump se consideró revaluar las condiciones del programa para determinar si se debía continuar o no con él, lo que ha mantenido expectantes a los centroamericanos.

Fue creado en 1990 con el objetivo de ayudar a personas que salieron de sus países al ser afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. También beneficia a personas provenientes de Nicaragua, Honduras, Nepal, Somalia, Siria, Yemen, Haití y Sudán.

El pasado agosto también se extendió la designación a ciudadanos sirios hasta el 31 de marzo de 2021. La decisión la anunció Kevin K. McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Igualmente se amplió la vigencia para las personas provenientes de Sudán del Sur. Podrán residir en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal hasta el 3 de noviembre del 2020, informó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen.

(Foto: REUTERS/Jose Cabezas)

Cómo funciona el TPS

El Departamento de Seguridad Nacional es el encargado de incluir a un país en el TPS, evaluando las condiciones que impiden a los ciudadanos volver a su país de forma temporal: conflictos armados como guerras civiles, desastres naturales como terremotos, huracanes o epidemias, así como otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.

Las personas que reciban el apoyo tienen garantizado que no serán Removidos de Estados Unidos durante su vigencia, podrán obtener el Documento de Autorización de Empleo (EAD por sus siglas en inglés), y una autorización de viaje. Tampoco podrá ser detenida por su estatus migratorio.

Este programa no conduce al estatus de residente permanente legal ni algún otro migratorio, pero no impide que la persona solicite la condición de No Inmigrante, presentar una Solicitud de Ajuste de Estatus, o cualquier otro beneficio para migrantes en Estados Unidos.