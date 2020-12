Efectos secundarios de vacuna Covid no son motivo para evitarla: médicos

Associated Press

Washington— El dolor en el brazo izquierdo de Timothy Smith había empeorado - "Sentí como si alguien me hubiera golpeado el brazo durante una hora completa", dijo, y la fatiga estaba comenzando a aparecer, pero el hombre de 34 años, que se describe a sí mismo como "todo saludable” no entró en pánico. Aproximadamente un día antes, el 7 de octubre, Smith había recibido su primera inyección en el ensayo de la nueva vacuna contra el coronavirus de Moderna. Y debido a que había investigado de antemano y fue preparado por el equipo clínico, Smith dijo que se sentía preparado para manejar cualquiera de los efectos secundarios reportados de la vacuna, que según los expertos son señales de que el sistema inmunológico del cuerpo está funcionando, publicó The Washington Post.

“Nunca estuve a oscuras sobre el proceso”, dijo Smith, un exmiembro del personal del Washington Post que ahora es un organizador sindical en el Distrito. "Creo que a veces, si la gente no sabe qué esperar, eso puede hacer que te sientas un poco más temeroso, y fueron buenos para explicar todo lo que podría suceder". No le dijeron si le dieron la vacuna o un placebo, pero cree que le dieron la vacuna basándose en su reacción a las inyecciones.

Antes de la distribución anticipada de la vacuna de dos dosis de Moderna y una vacuna similar desarrollada por Pfizer y la compañía de biotecnología alemana BioNTech, que podría llegar en cuestión de semanas, los expertos han enfatizado la importancia de la mensajería transparente para asegurar una amplia aceptación pública y la finalización de la los regímenes de vacunación. Aunque se publicará un análisis completo y detallado del perfil de seguridad de las vacunas y será un tema de discusión en las reuniones del comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de este mes, las revelaciones de los fabricantes de medicamentos sobre los posibles efectos secundarios, junto con los informes anecdóticos de los participantes del ensayo, han suscitó preocupación entre algunos expertos de que las personas pueden dudar en vacunarse o no regresar para su segunda dosis.

"Hablamos de estas vacunas como reactogénicas, que es solo una palabra importante que significa que la forma en que funcionan, sentirá que están funcionando", dijo Kelly Moore de la Coalición de Acción de Inmunización, quien también es asesora externa del esfuerzo de vacunación de Pfizer. “Entonces, dará una reacción, y esa reacción puede ser dolor en el brazo o algo de enrojecimiento donde se aplicó la inyección. O incluso puede sentirse como una gripe, puede tener dolor de cabeza o dolores corporales durante un día o dos, y es absolutamente normal. No hay nada peligroso o malo en estas reacciones".

Pero si la gente no está debidamente informada, Moore y otros expertos anticipan que las campañas de vacunas "podrían salir muy mal".