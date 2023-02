El ansia cobarde de Putin por el poder fracasará: Biden

Varsovia, Polonia.- El Presidente Joe Biden aseguró este martes que Estados Unidos mantendrá sin vacilaciones el apoyo a Ucrania y que la ambición de su homólogo Vladimir Putin fracasará.

"No debe haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos de mantener esa postura", proclamó Biden en un discurso en Polonia con motivo del primer aniversario de la invasión rusa.

El Mandatario estadounidense elogió la defensa de Ucrania contra la invasión de Rusia durante el último año, que calificó como una prueba para Estados Unidos, Europa y las democracias en todas partes.

"El ansia cobarde de Putin por la tierra y el poder fracasará".

Su discurso se produjo horas después de que Putin anunciara que Rusia suspendería su participación en el tratado de control de armas nucleares New START, declarando una ruptura más marcada con Occidente al retirarse del último gran acuerdo de este tipo que quedaba con Estados Unidos.

Los dos discursos, tres días antes del aniversario de la invasión a gran escala de Rusia, ofrecieron un momento excepcional en el que los líderes de los extremos opuestos del orden global presentaron visiones enfrentadas del mundo casi uno al lado del otro.

En un extenso discurso nacional, Putin nuevamente afirmó falsamente que las naciones occidentales habían "comenzado la guerra" en Ucrania, una afirmación que Biden rechazó rotundamente en Varsovia.

"Occidente no estaba conspirando para atacar a Rusia", aseveró Biden. "Esta guerra nunca fue una necesidad, es una tragedia. Putin eligió esta guerra. Cada día que la guerra continúe es su elección".