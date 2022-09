El 'berrinche' del Rey Carlos III durante su proclamación

Ciudad de México.- Tras la reciente muerte de la reina Isabel II, la reina más longeva de Reino Unido, el día de ayer 10 de septiembre su hijo el ahora rey Carlos III realizó su proclamación ante el Consejo de Ascensión en el Palacio de St. James, en Londres. De igual forma Camilla se convirtió en la reina consorte y Guillermo de Gales en el nuevo heredero.

El acto se emitió por primera vez en televisión lo cual ha logrado que muchos videos del importante momento ronden en redes sociales. Sin embargo, hay un video en particular de un gesto realizado por el rey el cual ha logrado volverse viral.

Y es que durante la firma de la Proclamación de Adhesión, que marca su ascenso oficial al trono británico, se pudo ver en dos ocasiones al rey Carlos pidiendo a un asistente que retire la bandeja de bolígrafos de su escritorio antes de seguir escribiendo.

Las imágenes muestran al nuevo rey gesticulando nervioso y moviendo las manos frenéticamente para lograr la atención del ayudante, cuando finalmente logra su objetivo, despejar la mesa.

Estos gestos trajeron comentarios y diversas opiniones entre los usuarios de redes sociales quienes se preguntan ¿Por qué el no movió la bandeja?, para algunos fue un acto de poder y para otros sus gestos fueron un acto de prepotencia.

“El sirviente debe limpiar mi escritorio por mi. No se puede esperar que yo mueva las cosas”, bromeó un usuario de Twitter que estaba viendo la transmisión en vivo, por otro lado otro de ellos añadió: “Primer día de trabajo y ya está harto”.

¿Qué pasará ahora en Reino Unido con Carlos III como rey?

Algo que ha dejado en claro el hijo de la reina Isabel II durante su proclamación es que él tomará un nuevo rumbo como rey: “Como lo hizo la propia Reina con tanta devoción inquebrantable, yo también me comprometo ahora solemnemente, durante el tiempo restante que Dios me conceda, a defender los principios constitucionales de nuestra nación. Y dondequiera que viva el Reino Unido, o en los Reinos y territorios de todo el mundo, y cualquiera que sea su origen o creencias, me esforzaré por servirle con lealtad, respeto y amor, como lo he hecho a lo largo de mi vida. Por supuesto, mi vida cambiará a medida que asuma mis nuevas responsabilidades”. Aseguró en su discurso.

Un momento que sin duda pasará a la historia y que de igual forma se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales.