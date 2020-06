El coronavirus está ganando: tendremos que aprender a vivir con él hasta 2021

El nuevo coronavirus lleva la delantera. Esto es una certeza más de seis meses después del inicio de la infección que ha matado a 450 mil personas en todo el mundo y ha alterado vidas desde Wuhan hasta Sao Paulo.

Se están llevando a cabo proyectos prometedores de vacunas en China, Europa y Estados Unidos, pero solo los más optimistas esperan que una efectiva esté lista para su distribución mundial este 2020.

Si, como la mayoría de los expertos creen, una vacuna efectiva no estará lista hasta 2021, todos coexistiremos con el coronavirus durante el próximo año o más sin una cura. La próxima fase de la crisis puede requerir que restablezcamos nuestras expectativas y conciencia y cambiemos nuestro comportamiento, según profesionales de la salud pública.

En su opinión, el éxito no está en la vuelta a la vida como en 2019, sino más bien en el ganar tiempo y convocar la permanencia de la enfermedad (lo que traería inmunidad) y la flexibilidad política para limitar la capacidad destructiva de una pandemia en expansión, lo que puede provocar la muerte de más de un millón de personas en el mundo, de acuerdo con una estimación, hasta que haya herramientas médicas para tratar e inmunizar eficazmente contra el virus.

“La gente está fatigada", dijo Cameron Wolfe, médico de enfermedades infecciosas y profesor asociado de medicina en la Universidad de Duke. "Vamos a tener que encontrar una manera de vivir con esto".

Para complicar las cosas aún más, la amenaza que se percibe por el COVID-19 varía de un barrio a otro, sin mencionar de un país a otro. Mucho depende de la gravedad de los brotes locales y de la efectividad de las pruebas, el rastreo de contactos, el distanciamiento social, los sistemas hospitalarios y los mensajes de salud pública que no tengan trasfondo político.

Líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro británico, Boris Johnson; o el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, han visto sus números de aprobación desmoronarse al menos en parte debido a las altas tasas de infección y muertes por COVID-19, la enfermedad generada por el nuevo coronavirus. En muchos casos, los mensajes de los mandatarios parecen haber entrado en conflicto con los consejos de expertos o han hecho a un lado la guía de las agencias gubernamentales. Eso ha creado confusión y desconfianza, y ha alentado a las personas a ver la información de salud pública a través de un lente partidista.

No todas las noticias son sombrías. En la primera mitad del año, los gobiernos de todo el mundo recurrieron a medidas de emergencia, como cierres forzosos de negocios, reglas de quedarse en casa y prohibiciones en grandes reuniones. Las acciones alentaron la infección, salvaron vidas y dieron a los líderes tiempo para los equipos y suministros médicos.

Sin embargo, ese progreso se produjo a costa de la contracción económica, el aumento del desempleo y los billones de dólares en medidas de estímulo fiscal y monetario. Es probable que los gobiernos no recurran a nuevo confinamientos, al menos que se trate de una catástrofe más severa.

En cambio, las economías más grandes parecen decididas a reabrir, incluso si el ritmo del virus varía. Eso, a su vez, significa más movilidad social y más oportunidades para que el virus se propague. Los científicos que rastrean las tendencias de los virus ya están viendo signos de que la reapertura está llevando a un aumento en los casos.

"Entiendo que hay una percepción de la necesidad de equilibrar estas consideraciones económicas", indicó Ada Adimora, epidemióloga y profesora de medicina en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte. "Pero en la medida en que abramos la sociedad y hagamos que la gente vaya a restaurantes, no puedes usar una máscara mientras comes, entonces realmente no estás trabajando para controlar la amenaza del virus".

La capacidad de coexistir con el SARS-CoV-2, como se le conoce al nuevo coronavirus, dependerá cada vez más de cómo las personas evalúan los riesgos y toman decisiones.

"Todas las actividades serán con el riesgo de coronavirus", comentó Amesh Adalja, un erudito del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en Baltimore. "Es el riesgo que la gente cree que vale la pena asumir".

El problema es que el virus es sigiloso. Países como China y Corea del Sur que contuvieron sus brotes locales han visto rebrotes. Esta semana, Beijing cerró su sistema escolar y limitó los vuelos internacionales después de que una nueva ola de contagios se extendió a las provincias vecinas. En Alemania, que ha mantenido su número de muertos por debajo de la de otros grandes países europeos, surgieron nuevos grupos de infección en un matadero y un bloque de apartamentos en Berlín.

En Estados Unidos, la pandemia se ha plantado en estados como Florida, Texas y Arizona después de que otros como Nueva York dominaron sus brotes con mucho esfuerzo. América Latina, sin impacto al principio, ahora está siendo golpeada. Brasil, hogar de centros urbanos densamente poblados y áreas rurales con sistemas de salud débiles, se ha convertido en un nuevo epicentro.

El resurgimiento de los casos en China y EU muestra lo que puede suceder cuando las regiones comienzan a levantar las restricciones, según Seth Berkley, director ejecutivo de Gavi, la Alianza de Vacunas. La organización sin fines de lucro es parte de un esfuerzo global para implementar vacunas de coronavirus de manera equitativa.

"Claramente no ha terminado en ninguna parte", comentó Berkley en una entrevista. “Necesitamos tener algo de humildad en cómo manejamos esto en el futuro. Si simplemente abriéramos las puertas e intentáramos volver a la normalidad, veríamos una continua propagación del virus ".

Si bien el virus disminuye y fluye regionalmente, está en marcha a nivel mundial, donde hay 8.3 millones de casos confirmados y el ritmo se está acelerando. A principios de mayo, el recuento diario de nuevos casos confirmados era de aproximadamente 88 mil; ahora son 176 mil, de acuerdo con datos compilados por la Universidad Johns Hopkins. Algunos expertos dicen que la cifra global de muertes superará el millón.

"Llegaremos a más de un millón", destacó Eric Topol, director del Instituto Scripps Research Translational en California. "No me sorprendería para 2022 si alcanzamos un par de millones o más muertes, sabiendo que hay muchas personas que son vulnerables".

Las reaperturas en EU han llevado al Instituto de Evaluación y Medición de la Salud de la Universidad de Washington a aumentar su pronóstico de muertos en Estados Unidos para principios de octubre en un 18 por ciento a 200 mil. Al 16 de junio, COVID-19 ha cobrado 117 mil vidas estadounidenses.

"No estoy segura de cómo te preparas para algo de esta magnitud y gravedad", dijo Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Es casi difícil de conceptualizar".

Según Davidson Hamer, profesor de salud y medicina global en la Facultad de Medicina y Medicina Global de la Universidad de Boston, aún no se ha materializado un aplazamiento de la pandemia que Trump y otros expertos esperaban que llegara con la llegada de un clima más cálido. Si las personas sienten una falsa sensación de seguridad, es menos probable que usen máscaras y eviten grandes reuniones.

"El momento realmente preocupante será este otoño, cuando volvamos a abrir las universidades y volvamos al trabajo, con más personas adentro y temperaturas más frescas", recalcó Hamer. "Es la tormenta perfecta para el resurgimiento de la enfermedad".

De acuerdo con Topol, la gran cantidad de infecciones asintomáticas está teniendo un amplio impacto. "Esta es la peor pandemia en 100 años", comentó. “El 1918 no tenía el 30 por ciento de las personas infectadas que no lo sabían. Es la infección sigilosa lo que se agrega a la mezcla".

Los desarrolladores de medicamentos están compitiendo para encontrar tratamientos efectivos y una vacuna. Esta semana, investigadores de la Universidad de Oxford informaron que un medicamento antiinflamatorio de bajo costo y ampliamente utilizado llamado dexametasona mejoró la supervivencia en pacientes graves con COVID-19.

Los funcionarios y científicos de EU han lanzado un programa acelerado que apunta a tener una vacuna para prevenir COVID-19 para la primera mitad de 2021, pero el asesor de salud de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió que podría tomar más tiempo.

Los proyectos prometedores incluyen vacunas desarrolladas por la empresa de biotecnología Moderna; varios programas chinos; y una asociación de la Universidad de Oxford y AstraZeneca que proyectan una vacuna ya en septiembre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) espera que haya alrededor de 2 mil millones de dosis de un puñado de vacunas efectivas disponibles para fines del próximo año, dijo el científico principal Soumya Swaminathan en una sesión informativa esta semana. Pero eso es apenas suficiente para menos de un tercio de la población mundial.

Las vacunas futuras que lleguen a la escena pueden no proporcionar inmunidad a largo plazo. Si el SARS-CoV-2 es como otros coronavirus, incluidos algunos que causan el resfriado común, las personas pueden necesitar inyecciones de refuerzo anuales para evitar cambios sutiles, señaló Fauci en una entrevista reciente.

Sin una vacuna, los países están haciendo lo mejor que pueden para contener el virus con rastreo de contactos y cuarentenas específicas. Las pruebas son cruciales, y muchos países aún no han aumentado su capacidad lo suficiente como para identificar brotes cuando aún son lo suficientemente pequeños como para contenerlos, agregó David Heymann, profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, quien dirigió la respuesta de la OMS al síndrome respiratorio agudo severo en 2003.

"Todo es prueba y error, pero si conoces la epidemiología y dónde se produce la transmisión, puedes dar una respuesta más personalizada", dijo.

A medida que la pandemia llega al verano, esto está claro. El virus no se "desvanecerá" sin una vacuna, como predijo Trump esta semana.

"Esto nunca fue algo que pudiera ser contenido o que desapareciera", enfatizó Adalja de Johns Hopkins. “Se propaga de manera demasiado eficiente entre los humanos. Eso es todo lo que necesita hacer".

