El gesto de Greta al ver a Trump en Cumbre para la Acción Climática

Ciudad de México.-Una imagen de la mirada que la activista Greta Thunberg dirigió al Presidente Donald Trump se viralizó en redes sociales.

La activista de 16 años, quien llegó a Estados Unidos a mediados de este mes para encabezar diversas actividades en pro de cambios para combatir la crisis climática, ha expresado antes su desacuerdo con las políticas del Mandatario estadounidense.

Al ser cuestionada antes de su viaje, Thunberg dijo que no valía la pena reunirse con Trump, quien ha negado la existencia del cambio climático y se ha referido a este como una invención de China.

¿Por qué debería desperdiciar mi tiempo hablando con él cuando no me va a escuchar?", dijo Greta en una entrevista con la cadena CBS.

La Administración de Trump, quien sacó a Estados Unidos del Acuerdo climático de de París de 2015, ha reducido varias regulaciones ambientales contra la quema de carbón, la extracción petrolera y hasta el uso de focos ahorradores, a través de la Agencia de Protección Ambiental.









Fuente: www.elimparcial.com