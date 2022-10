‘El ojo de Sauron’: la deslumbrante torre solar en el desierto israelí

The New York Times / La altura de la planta solar suscita comparaciones con la Torre de Babel, su luz cegadora con la zarza ardiente. The New York Times / La torre tiene más de 800 pies (243.84 metros) de altura, una de las estructuras más altas de Israel. Es visible incluso desde el espacio1

The New York Times lunes, 10 octubre 2022 | 12:25