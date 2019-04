El PSOE gana las elecciones y el PP sufre una derrota histórica

El PSOE gana las elecciones de forma clara tras contabilizar algo más de 7,42 millones de votos. Con un 99,07% del voto escrutado logra 123 escaños. Por contra el Partido Popular sufre una derrota histórica, pierde cuatro millones de votos y se hunde hasta los 66 asientos. Los beneficiados del hundimiento del PP, son Ciudadanos que alcanza 57 sillones en el hemiciclo y Vox, que logra 24, tras contar 2,65 millones de votos. Por su parte, Unidas Podemos cierra la jornada electoral con 42 escaños, un guarismo claramente inferior al que obtuvo en las elecciones de 2016.

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que el resultado no es el que le hubiera gustado, pero es "suficiente" para frenar a la derecha y construir un gobierno de "coalición de izquierdas". "Nos hubiera gustado tener un resultado mejor", ha dicho.

Los resultados se producen con una participación en las elecciones generales del 75,79%, una cifra 9,3 puntos superior a la registrada en las elecciones generales del 26 de junio de 2016, que fue del 66,48%.

Con estos resultados las fuerzas de izquierda se logran situar a solo 11 escaños de la mayoría absoluta si se unen sus 122 puestos a los 42 de Unidas Podemos. Con ello se abre la puerta a que a partir de mañana sea Pedro Sánchez el que dirija el escenario en busca de los posibles pactos con otras fuerzas para encontrar apoyos en la formación del Gobierno. La iniciativa de formar Gobierno está en sus manos y con un amplio margen de maniobra.

"11 años sin que se escuchara que el Partido Socialista ha ganado las elecciones, lo hemos hecho, y con ello, ha ganado el futuro frente al pasado", ha comenzado en su discurso de la victoria Pedro Sánchez. Durante su discurso, los gritos de "con Rivera no" de los socialistas presentes en Ferraz interrumpieron a Sánchez, a lo que el Presidente de España respondió "creo que ha quedado bastante claro". "No queremos la involución, no queremos la reacción, queremos un país que mire al futuro", ha proseguido Sánchez.

Por el lado de la derecha, Ciudadanos se sitúa a poco más de 216.000 votos del PP, que pierde más de la mitad de sus representantes en el Congreso, con 65 escaños frente a los 137 que tenía en la Cámara Baja. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado por hecho que el PSOE gobernará con Podemos y los nacionalistas, lo que ha calificado de "mala noticia", aunque ha dicho que hay otra buena, que Ciudadanos hará una oposición leal a la Constitución y acabará gobernando España.

Mientras Vox irrumpe con fuerza en el Congreso, pero muy por debajo tanto de sus propias expectativas, como de las que le otorgaban analistas y encuestas hasta la jornada de hoy. Su presidente, Santiago Abascal, ha advertido que la entrada del partido en el Congreso con 24 diputados es "solo el principio" y ha asegurado que han "venido para quedarse". "Os dijimos que empezábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho"

La derrota de PP es de tal magnitud que cosecha unos resultados por debajo del suelo electoral de la Alianza Popular de Manuel Fraga en 1986, cuando logró 105 escaños y el 25,97% de los votos. El PP se encuentra además cerca de sufrir el sorpaso por parte de Ciudadanos. El candidato 'popular', Pablo Casado, ha cosechado este fracaso a los nueve meses de hacerse con las riendas del partido el pasado mes de julio, tras dejar el cargo Mariano Rajoy por la moción de censura. En su feudo tradicional, Galicia, con el 98,43% de los votos escrutados en las cuatro provincias gallegas, el PSdeG arrebata al PP la condición de fuerza más votada en Galicia, al obtener diez diputados (cuatro más que en 2016), frente a las nueve actas que logran los populares, que pierden tres.

Casado: "El resultado es muy malo"

El lider del PP, Pablo Casado, ha reconocido que "el resultado del PP ha sido muy malo". Con un tono conciliador, muy diferente al que mostró en la campaña, el líder popular ha felicitado y elogiado a Pedro Sánchez por ganar las elecciones. "Lo positivo de la jornada es que el PP sigue siendo el partido líder de la oposición y del espacio del centro derecha”. “Vamos a poner a trabajar desde ahora para recuperar ese apoyo liderando el espacio de centro derecha al fracturarse se convierte en una opción dificílmente ganadora".

Del hundimiento del PP da cuenta igualmente que su vicesecretario de Organización, Javier Maroto, no consigue su escaño por Alava, que se lo arrebata el candidato de EH Bildu.

Vuelco en el Senado

El recuento provisional de los votos en el Senado, escrutado ya el 84,62% de las papeletas en las elecciones de este domingo, da una victoria clara al PSOE con 123 senadores, seguido del PP con 55. Detrás figuran Esquerra Republicana (ERC) con 10 senadores de Cataluña; el PNV con nueve del País Vasco; Navarra Suma (UPN-PP-Cs) y Ciudadanos con tres cada uno; Junts (PDeCAT) con dos; y Coalición Canaria (CC), Bildu y Agrupación Socialista de la Gomera (ASG), con uno cada uno.