El Vaticano aprueba recibir vacunas contra el Covid-19

/ Ciudad del Vaticano

Ciudad del Vaticano— El Vaticano declaró ayer, lunes, que es "moralmente aceptable" que los católicos romanos reciban vacunas contra el Covid-19 desarrolladas a partir de una investigación que utilizó células derivadas de fetos abortados, orientación que llegó después de que algunos clérigos en Estados Unidos, incluido un obispo de Fresno, dijeran que tales productos eran inmorales, publicó Los Angeles Times.

La Congregación para la Doctrina de la Fe, la oficina de vigilancia del Vaticano para la ortodoxia doctrinal, dijo que había recibido varias solicitudes de "orientación" durante los últimos meses. La oficina dijo que obispos, grupos católicos y expertos han ofrecido "pronunciamientos diversos y en ocasiones contradictorios" sobre el tema.

Basándose en los pronunciamientos del Vaticano en los últimos años sobre el desarrollo de vacunas preparadas a partir de células derivadas de fetos abortados, el Papa Francisco examinó la declaración de la oficina de vigilancia y ordenó que se hiciera pública.

La enseñanza católica dice que el aborto es un pecado grave.

El Vaticano concluyó que "es moralmente aceptable recibir vacunas contra el Covid-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados" en el proceso de investigación y producción cuando las vacunas "éticamente irreprochables" no están disponibles para el público. Pero enfatizó que los usos "lícitos" de tales vacunas "no implican ni deben implicar de ninguna manera que exista un respaldo moral al uso de líneas celulares provenientes de fetos abortados".

En su comunicado, el Vaticano dijo que no siempre es posible obtener vacunas que no planteen un dilema ético. Citó circunstancias en países “donde las vacunas sin problemas éticos no se ponen a disposición de médicos y pacientes” o donde condiciones especiales de almacenamiento o transporte dificultan su distribución.

Gran parte del pronunciamiento del Vaticano se hace eco de una declaración de la semana pasada de funcionarios de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Los funcionarios dijeron que "en vista de la gravedad de la pandemia actual y la falta de disponibilidad de vacunas alternativas", se justifica recibir las vacunas que se distribuyen en Estados Unidos "a pesar de su conexión remota con líneas celulares moralmente comprometidas".

Vacunarse contra el coronavirus "debe entenderse como un acto de caridad hacia los otros miembros de nuestra comunidad", dijeron los funcionarios de la conferencia de obispos de Estados Unidos.