Elabora Biden un plan climático B

/ Joe Biden

The New York Times

Washington— Después de perder la pieza central de su agenda climática solo una semana antes de dirigirse a una importante cumbre sobre el calentamiento global, el presidente Biden tiene la intención de argumentar que Estados Unidos tiene un nuevo plan que aún cumplirá sus ambiciones de reducir los gases de efecto invernadero que están calentando el planeta.

La nueva estrategia de la administración consiste en un enfoque triple de generosos incentivos fiscales para la energía eólica, solar y otras energías limpias, regulaciones estrictas para restringir la contaminación proveniente de plantas de energía y tubos de escape de automóviles, y una gran cantidad de leyes de energía limpia promulgadas por los estados.

Un análisis publicado esta semana por Rhodium Group, una firma de análisis no partidista, encontró que la estrategia podría técnicamente cumplir con la ambiciosa promesa de Biden de reducir las emisiones del país en un 50 por ciento desde los niveles de 2005 para 2030. Estados Unidos es históricamente la mayor fuente de contaminación que está calentando el planeta.

Pero las posibilidades de éxito son escasas; el enfoque enfrenta importantes desafíos legales, logísticos y políticos. El proceso de elaboración de regulaciones podría llevar años y la Corte Suprema de tendencia conservadora podría anularlas o un futuro presidente podría simplemente revertirlas. Y confiar en que los estados amplíen sus leyes de energía limpia simplemente traslada la lucha a los poderes estatales para que los ambientalistas y los intereses de los combustibles fósiles luchen a nivel local.

“Esa combinación de créditos fiscales, nuevas regulaciones federales y nuevas acciones estatales, pone el objetivo al alcance. Pero hay muchas dudas”, dijo John Larsen, autor del análisis de Rhodium. “Es necesario que los estados aumenten la apuesta por la energía limpia a un nivel que aún no han logrado. Necesita que la Agencia de Protección Ambiental establezca regulaciones en cada planta de energía en Estados Unidos de una manera que aún no lo han hecho. Y luego hay que esperar a que la Corte Suprema no descarte eso. Todo tiene que darse de la manera correcta".

La Casa Blanca se echó hacia atrás en el plan después de que su principal esperanza de reducir significativamente las emisiones, un programa de electricidad limpia, fuera bloqueada por el senador Joe Manchin III de West Virginia, una votación fundamental en un Senado dividido en partes iguales.

El programa de electricidad limpia habría limpiado rápidamente el sector de la electricidad al recompensar a las plantas de energía que pasaron de la quema de carbón, petróleo y gas, a energía eólica, solar, nuclear y otras energías limpias, y penalizando a las que no lo hacen. Se pretendía impulsar al sector eléctrico de la nación a generar el 80 por ciento de su energía a partir de fuentes de energía limpia para el 2030, desde el 40 por ciento actual.