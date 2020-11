Elección en EU representa un voto sobre el cambio climático para el mundo

Tomada de internet

Estados Unidos— La crisis climática se ha convertido en un tema clave no solo para los votantes estadounidenses en estas elecciones estadounidenses, sino también para las personas de todo el mundo, publicó CNN.

Lo que haga o deje de hacer el próximo presidente en los próximos cuatro años tendrá un impacto profundo en la capacidad del mundo para evitar los peores efectos del cambio climático, dicen científicos, políticos y activistas.

Dicen que el mundo necesita un presidente de Estados Unidos que se preocupe por el cambio climático, por dos razones principales. En primer lugar, muchas naciones siguen el ejemplo de la política estadounidense, en particular en temas como la crisis climática, lo que significa que Washington tiene una oportunidad única para influir. En segundo lugar, Estados Unidos es el segundo mayor contaminador del mundo después de China, lo que significa que tiene la obligación moral de actuar.

El presidente Donald Trump, durante su administración actual, ha destruido las regulaciones y políticas ambientales nacionales diseñadas para limitar el calentamiento global. A nivel internacional, ha sacado a Estados Unidos del histórico acuerdo climático de París, el único pacto global que busca evitar un calentamiento peligroso del planeta. Y ha dudado de las razones del cambio climático. Durante el debate presidencial final el viernes, Trump afirmó falsamente que Estados Unidos tiene "el aire más limpio" y "el agua más limpia", y calificó a India y China como "sucias", una interpretación sesgada de la realidad.

Su retador demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, dijo en el mismo debate que "el calentamiento global es una amenaza existencial para la humanidad. Tenemos la obligación moral de lidiar con él".

Los comentarios de Biden hacen eco de lo que dicen los científicos. Las concentraciones globales de dióxido de carbono, el principal culpable del calentamiento del planeta, están en niveles más altos que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad.

Es demasiado tarde para detener todos los impactos del cambio climático. Ya están sucediendo. Los incendios forestales han incendiado hogares en todo el oeste de EE. UU. Este año, inundaciones sin precedentes han inundado grandes extensiones de Asia y la última década, con olas de calor y sequías mortales, fue la más calurosa jamás registrada. Los casquetes polares que sostienen nuestro planeta también están experimentando una rápida pérdida y derretimiento de los glaciares.

Sin embargo, bajo un presidente de Estados Unidos que impulsa políticas climáticas, el mundo podría trabajar hacia "daños marginales e incrementales" en lugar de catastróficos, dijo Jonathan Pershing, director del programa de medio ambiente de la Fundación William y Flora Hewlett, quien fue el ex enviado especial. para el cambio climático en el Departamento de Estado de Estados Unidos durante el segundo mandato de la administración Obama.

Pershing agregó: "Todas las elecciones sucesivas se vuelven cada vez más urgentes porque el tiempo es más corto para manejar esos daños realmente graves".

La pandemia de coronavirus, que ha matado a más de 230.000 e infectado a 9,1 millones de personas en Estados Unidos, ha puesto de manifiesto que la administración de Trump es hostil a la ciencia y a décadas de investigación. Eso pone en peligro vidas y medios de subsistencia, según Kim Cobb, profesor e investigador de paleoclima y cambio climático en Georgia Tech.

"En realidad ya no es el planeta. Se trata de personas. Y eso es algo a lo que todos debemos despertar. No se trata de salvar a los osos polares y los arrecifes de coral, se trata de nosotros", dijo Cobb. "Simplemente no podemos permitirnos el lujo de poner la cabeza en la arena sobre este otro desafío global duradero que es una amenaza directa para nuestro país".