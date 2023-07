Eligen madres iraníes el exilio por el futuro de sus hijas

Agencia Reforma

Teherán, Irán.- Una noche lluviosa de primavera, una joven madre iraní con un brazo destrozado, su esposo y su hija de 3 años se reunieron con un contrabandista cerca de la frontera iraquí, quien les dio un severo ultimátum: asegurarse de que la niña se quedara callada o dejarla.

La madre, Sima Moradbeigi, de 26 años, corrió a una farmacia por un jarabe para la tos para drogar a su hija y dejarla en estupor.

Al amparo de la noche, la familia siguió al contrabandista fuera de Irán por caminos montañosos, a veces agazapados o arrastrándose a través de matorrales fangosos para evitar que los guardias fronterizos los siguieran con linternas.

Horas después, llegaron sanos y salvos a una mezquita en las afueras de la ciudad de Sulaimaniyah, en la región del Kurdistán en el norte de Irak. Su hija, apenas se movió.

La República Islámica -una teocracia que surgió después de la Revolución de Irán en 1979- nunca fue hospitalaria para las mujeres que se rebelaron en contra de sus estrictos códigos de vestimenta y comportamiento.

Pero sus peligros se vieron amplificados por una revuelta que comenzó en septiembre, desencadenada por la muerte de una joven de 22 años, Mahsa Amini, cuando estaba bajo custodia de la Policía de la Moral.

Las mujeres desempeñaron un papel central en los meses de protestas antigubernamentales que siguieron, exigiendo nada menos que la abolición de todo el sistema de Gobierno clerical autoritario. El Gobierno finalmente eliminó la mayoría de las protestas, dejando cientos de muertos, según grupos de derechos humanos.

Algunas madres concluyeron que sería mejor arriesgar sus vidas huyendo de Irán para salvar a sus hijas de toda una vida bajo el régimen autoritario.

Transformada por la rabia

Días después de que iniciaron las protestas, Moradbeigi dijo que salió por la puerta de su casa con un pañuelo en la cabeza que planeaba quemar en las calles de su pueblo natal, Bukan.

Antes de ese momento, ella no se había considerado política. Pero estaba furiosa por la muerte de Amini, quien vivía en Saqhez, no lejos de la ciudad natal de Moradbeigi en la región kurda al noroeste del país. Así como Amini, era parte de la minoría kurda de Irán, que ha enfrentado discriminación y represión.

Cuando se sumó a la protesta de ese día en Bukan, Moradbeigi fue objeto de una lluvia de disparos de un oficial de seguridad, quien le disparó decenas de perdigones metálicos. Las radiografías de sus heridas, compartidas por ella y uno de sus médicos, mostraban que los perdigones habían pulverizado el hueso de su codo derecho.

"Cada minuto, veía la muerte ante mis ojos", dijo Moradbeigi en diciembre, en una de una serie de entrevistas a lo largo de los últimos siete meses.

"Pero mi corazón estaba con mi hija. No podía morir y dejarla bajo este régimen corrupto".

Los doctores advirtieron que su brazo podría tener que ser amputado a menos que accediera a un reemplazo de codo rápidamente. Pero la cirugía era demasiado complicada para realizarse en Irán. Y Moradbeigi temía que su lesión la convirtiera en un blanco fácil para la Policía. Fue entonces cuando decidió dejar el país.

Moradbeigi y su esposo pasaron siete meses escondiéndose mientras luchaban por encontrar a un contrabandista que los sacara de Irán. Pero una y otra vez les dijeron que tomar a una niña tan pequeña sería peligroso porque su llanto los delataría.

A finales de abril, finalmente recibieron una llamada: Por 10 millones de tomanes iraníes (unos 230 dólares), un contrabandista accedió a organizar su fuga. En cuestión de días, vendieron todo lo que tenían, y se fueron de casa con analgésicos y 600 dólares en efectivo.

Una familia dividida, luego reunida

Incluso antes de que las protestas empezaran en septiembre, las mujeres iraníes arriesgaban sus vidas para tratar de asegurar un mejor futuro para ellas, y particularmente para sus hijas.

Nasim Fathi, de 38 años, una activista antigubernamental de la ciudad predominantemente kurda de Sanandaj, en el noroeste de Irán, era una de ellas. Dijo que hace un año escapó a Sulaimaniyah después de que la citaron para comparecer ante un tribunal por participar en un mitin político.

En las semanas antes de que huyera, describió Fathi, estuvo bajo el escrutinio de las fuerzas de seguridad iraníes, quienes le prohibieron salir del país. Enfrentó un terrible dilema: Necesitaba escapar de Irán, pero era madre soltera de dos hijas, de 21 y 10 años.

En julio de 2022, decidió que no habría futuro para ninguna de ellas si permanecía en el país. Dejando atrás a sus hijas, Fathi cruzó la frontera con ayuda de un contrabandista.

"Les prometí que nos encontraríamos cuando el momento fuera seguro", dijo en una entrevista telefónica desde Sulaimaniyah.

Pero semanas después de que llegó, las manifestaciones envolvieron a Irán, poniendo en duda su reunión con sus hijas.

Su hija mayor, Parya Ghaisary, se inspiró en las protestas y se unió. Pero cuando dos de sus amigas fueron arrestadas en septiembre, su madre intervino desde Irak.

"Me pidió que llevara a mi hermana al otro lado de la frontera", explicó Ghaisary. "Éramos todo lo que ella tenía en esta vida".

Agarrando sus pasaportes y la mano de su hermana, Ghaisary tomó un taxi a la frontera iraquí, donde le dijo a los guardias que ella y su hermana estaban cruzando para la boda de un familiar. En unas horas, se encontraron con Fathi.

'Una fuerza intrépida de la naturaleza'

Para algunas mujeres iraníes que han terminado separadas de sus hijas, la agonía sólo es superada por el miedo a los peligros que podría traer un reencuentro.

"Me oscurezco cuando me imagino a mi hija siendo víctima de los mismos horrores que me obligaron a huir de su lado", dijo Mozghan Keshavarz, una activista antigubernamental, quien habló por teléfono de una ubicación fuera de Irán que no quiso revelar. "Pero no puedo regresar".

Los problemas de Keshavarz empezaron en 2019 cuando inició una campaña para repartir rosas a mujeres con velo y sin velo en un esfuerzo por unirlas. Fuerzas de seguridad ingresaron a su casa y la golpearon frente a su hija, quien entonces tenía 9 años, antes de llevarla a la cárcel, dijo Keshavarz.

La siguiente vez que vio a su hija, Niki, fue en 2021, luego de que se le concediera un permiso de prisión para curarse de una lesión en la columna que sufrió mientras estaba detenida. Pero su reencuentro fue corto.

Keshavarz se vio obligada a esconderse en julio pasado, cuando policías irrumpieron la casa de su padre después de que asistió a una protesta contra la obligación de usar hijabs. Cuando un abogado le dijo que probablemente sería condenada a muerte, escapó de Irán.

Recordó la noche de su arresto en 2019, cuando fuerzas de seguridad ordenaron a Niki que rompiera un dibujo pegado al refrigerador que decía: "No queremos el hijab".

"Se negó", dijo Keshavarz. "Me siento honrada de haber ayudado a formar una fuerza de la naturaleza tan intrépida".